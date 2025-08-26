00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

這邊記錄一下我的含息報酬

00878含息報酬+3,339,191元

累積領息2,198,140元 00713含息報酬+4,538元

累積領息269,173元 00919含息報酬-176,799元

累積領息449,756元

從帳面上來看，沒賣的話，就只是數字的變化而已。幾年前00878在跌的時候，我的帳上虧超過-100多萬，但後來最高也曾漲到+400多萬。所以如果只拿短期的1至2年來看，高股息確實目前很多都是賠的，但把尺度拉長到5～10年，上漲的機率絕對是高於下跌。

雖然高股息0056的歷史報酬率確實輸給0050，但長期來看一樣也都是向上的。只是現在市場氛圍對高股息很悲觀（降息、貼息的影響），讓人覺得股價好像永遠不會創新高。但真正長期持有5～10年的人都知道，今年不好，不代表明年不好，十年河東，十年河西，投資本來就不是只看一個階段。

而且，除了數據上的報酬，對我來說更重要的是配息。因為配息裡54c部分=現金流=銀行認列，這是實際可以幫我在房貸、信貸上加分的。這就是高股息帶來的現實價值，不是只有比誰的總報酬高這麼簡單。

最後老話一句就是...

市值型總認為股息型只是自嗨的左手換右手 股息型則覺得市值型遇跌就慌張砍在阿呆谷

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。