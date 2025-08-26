00981A績效強是否能跟單吃豆腐…但又擔心被倒貨？網：何不直接買就好

有網友在PTT股板提問，主動式ETF是由操盤手依照投資喜好進行配置，背後資金動輒數十億元，甚至比個人主力還雄厚。他好奇，這些操盤手會不會與市場主力串聯炒作？如果能公開每日進出，跟著買是否勝率更高？

不少人直言，主動式ETF表現完全看經理人的能力與操守。有人回應「主動式等於看經理人的能力與良心」，也有人直白建議「怎麼不直接買ETF」。

也有網友嘲諷績效表現，「聽說績效被股版鄉民當垃圾屌打」、「統一基金屌打0050」。另有人提醒「等收盤才看剛好明天倒給你」。

另一派則分析透明度，認為「不會跟你講的那些人哄抬啦 但是投信自己就會哄抬」、「基金就會了 不過ETF透明多了每天公布」，但也指出即使公開持股，每檔比重不到10%，投資人難以判斷買賣時機，「主動某方面好處就是比被動還難猜多了」。

最後，也有人點名00981A經理人曾表示，為避免散戶跟單影響進出，小型股會透過基金布局而非ETF，因為基金不用每日揭露持股。有網友直言，「那就直接買就不用跟啦？是在說00981A？這支績效有夠強」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。