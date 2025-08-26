資金連14周淨流入非投等債 中信 00981D 今開募

快訊

債券市場今年以來報酬率(資料來源：彭博, 中國信託投信整理)
股市步入高檔震盪，居高思危的投資人開始將眼光轉向債市。中國信託投信推出全台首檔非投等債主動式ETF --中信價值策略非投資等級債券主動式ETF基金（00981D），26日起開始募集至8月29日止。中國信託投信表示，根據彭博統計至8月初 ，非投等債已連續14周吸引資金淨流入，凸顯市場對於聯準會將降息具有高度共識，00981D可望為收益追求型投資人創造潛在報酬空間，是兼具收益與靈活性的資產新選擇。

00981D經理人陳昱彰表示，今年債市圍繞「抗通膨」與「風險偏好提升」兩大主軸，隨著債市投資人的風險偏好提升，也推動可轉債與非投等債上半年繳出正報酬。不僅如此，今年非投等債違約率約為1.37%，遠低於過去25年來平均約3.4% 。凸顯在美國經濟相對穩健的情況下，非投等債企業營運基本面佳，違約率低於歷史均值，也導致非投等債與公債利差縮窄。

另外，根據歷史資料顯示 ，過去25年來，非投等債企業的財務體質出現強烈質變，評級結構亦顯著改善，其中違約率相對較低的BB級債券占比，已從1999年的33%，上升至2024年的52%，成為非投等債最主要的評級。

這也凸顯，當前主流的非投等債產品，較以往展現更強的財務體質與償債能力，因而可望成為兼具收益與靈活性的資產新選擇。陳昱彰指出，市場目前高度預期9月聯準會即將再度展開降息循環，債市殖利率與基準利率息息相關，當基準利率下降時往往帶動殖利率向下；而當降息循環再次展開前，是投資人抓緊債市高殖利率尾巴的黃金期。

此外，陳昱彰表示，目前非投等債指數殖利率約為7%，若於非投等債殖利率高於6.9%時進場，依據歷史數據回測，持有一年、二年平均報酬率相對亮眼，可望較公債與投等債取得更高的風險溢酬，為收益追求型投資人創造潛在報酬空間。尤其，目前美元指數位處相對低檔區，投資人此時布局美元計價的00981D，倘若未來美元回升，可望獲得額外匯兌利益，進而享有提升總報酬率的機會。

中國信託投信指出，相較於被動追蹤式債券ETF，00981D具備四大優勢，首先是可靈活調整債券存續期間；其次是當景氣轉弱、風險升溫時，可調整信用曝險，適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力，對於希望穩健參與收益性資產的投資人而言更具吸引力；第三，00981D的基金管理團隊可挑選同發行人中票息率較高個券，藉此優化票息率。最後是相較於被動追蹤式債券ETF，00981D更具彈性，可依市況調整部位，可望讓債券投資潛力再升級。

中國信託投信表示，00981D發行價為10元，採月配息機制。隨著市場環境變化趨於複雜，單純追蹤指數已難因應波動起伏，00981D透過主動操作機制，更能因應景氣變化動態調整，聚焦關鍵信評。是兼顧收益潛力與策略彈性的資產配置選項，適合投資人作為資產配置的一環。

