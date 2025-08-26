00878維持年化7%...能撐多久？00556、00919也要降？專家：回歸理性合理配置

00878上週除息0.4元，有大大說，現在等於還有7%左右的年化殖利率，這樣還算是可以接受，但就怕它繼續下降，下次再低於這個數字怎麼辦？

那到底會不會再變低…這個我也沒有辦法預測。但以現在00878還在20.5元左右的股價來看，就像上面說的，年化殖利率仍然有7%以上，一樣是優於定存或是大盤報酬率的。不要去比報酬率好了，不然怕被認為我在預測什麼。

退一步講觀念，配息減少不代表報酬變差，因為它只是沒有配出來，沒配出來的那部分還留在ETF淨值中繼續累積，原本配比較高，等於是ETF幫我們獲利了結拿回來，但是否會因此多賺還是少賺？

這點還是得看股市行情，心態上只能當作我們選擇暫時不領回，只要股市繼續成長，將來這些累積，也是有可能變成更多的收穫。

當然，不只是00878，0056、00919甚至其它高股息ETF也都慢慢調整配息、回歸理性。

目的不外乎是預留多一點面對未來市場變數，又或是因配息高股息ETF的「收益平準金指引」的關係(其實這是2023年底出的，上個月又討論起來是因為重整一次又發出)，雖然不是硬性規範，但主要是希望各家配息率不要過度高估，要符合和ETF選出股票的實際配息能力，這些本意都是好的。

所以可以再思考一下，高股息ETF對自己資產的用意是什麼？釐清後也更知道要怎麼調整和面對資產配置這件事。

1.每個月都能幫忙穩定配出合理的錢給自己？ 2.還是要賺取「超額報酬」，每次都要賺到最多？

另外，也有大大說，對高股息ETF現在抱著的心態＝不期不待、不受傷害，他意思是不要期待太高的股息，就不會受傷害了，我還是鼓勵用「合理」的年化殖利率來調整資產配置會更好。

而我自己也不會只看單一季配息，整體總報酬率是我更在意的，以高股息ETF而言，就是股利為主、價差為輔，兩邊我都要賺，所以我才會想等到景氣藍燈時再開始佈局，雖然會投入的晚，但我會更安心。

高股息ETF的選股邏輯＝挑穩定配息的公司，適合需要穩定現金流的人，但長期來看，總報酬通常不會像市值型ETF（像0050）那樣，因為兩者的設計目的本來就不同，沒有誰好誰壞，只有適不適合。

所以問問自己：這檔ETF是要當現金流，還是讓資產成長呢？

不要把高配息當作驚喜，讓它在對的位置，發揮該有的價值就好，畢竟穩定投入＋時間累積，才是最強的配息機器。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。