快訊

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

川普怒批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

全球成長股長獲利來勁 台新主動 ETF 00986A 8月27日掛牌搶錢潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近15年來8月布局全球成長股長平均報酬率(資料來源：Bloomberg)
近15年來8月布局全球成長股長平均報酬率(資料來源：Bloomberg)

台新投信指出，全球成長股憑藉規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現護城河的韌性及強勁的成長力，長期牛市大於熊市，據Bloomberg統計，2010年6月至2025年6月任一月底進場持有MSCI World Growth index（全球成長股），一年正報酬機率達80%，平均報酬為12%。另外，近15年來8月布局全球成長股，一年及二年後的平均報酬率分別接近二成及三成，8月正是進場布局全球成長股絕佳時機。台新全球龍頭成長主動式ETF基金(00986A)同時瞄準龍頭成長股及翻轉股契機，預計8月27日掛牌交易，搶攻全球成長股漲升行情。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，在對等關稅解放日後，美國經濟指標尚稱穩健，儘管川普的政策多變，但市場對消息面反應鈍化，回歸至基本面，從企業獲利表現來看，科技七巨頭(Meta、亞馬遜、蘋果、Alphabet、輝達、特斯拉、微軟)財報及展望良好，利帶動科技業持續成長；此外，預期後市極端政策機率下降，加上投資人對救市訊號有所期待，有助於延續多頭氣氛；另就貨幣政策面分析，分析師預期今年第4季至明年進入降息環境，資金面有利全球股市第3季的續攻。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰指出，聯準會最新利率決策會議如市場預期利率維持不變，雖經濟數據穩健，然關稅、戰爭等議題仍為不確定因素，包含理事Waller等Fed官員逐漸向市場釋出若關稅所造成的物價上漲僅是短暫現象，且通膨預期穩定，政策就能有調整空間，市場預期9、10月聯準會有機會降息，利進一步增添全球股市資金活水。龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，後續市場仍面臨關稅政策干擾，龍頭企業在護城河優勢下，長期成長性勝出，建議優先全球龍頭成長主動式ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台新 關稅

延伸閱讀

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

川普怒了重批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

副閣揆：美車關稅 列談判範圍

投資人信心回升 美股商品展現吸金魅力 資金持續湧進

相關新聞

00981A績效強是否能跟單吃豆腐…但又擔心被倒貨？網：何不直接買就好

有網友在PTT股板提問，主動式ETF是由操盤手依照投資喜好進行配置，背後資金動輒數十億元，甚至比個人主力還雄厚。他好奇，這些操盤手會不會與市場主力串聯炒作？如果能公開每日進出，跟著買是否勝率更高？

00878維持年化7%...能撐多久？00556、00919也要降？專家：回歸理性合理配置

00878上週除息0.4元，有大大說，現在等於還有7%左右的年化殖利率，這樣還算是可以接受，但就怕它繼續下降，下次再低於這個數字怎麼辦？ 那到底會不會再變低…這個我也沒有辦法預測。但以現在00878還在20.5元左右的股價來看，就像上面說的，年化殖利率仍然有7%以上，一樣是優於定存或是大盤報酬率的。不要去比報酬率好了，不然怕被認為我在預測什麼。 退一步講觀念，配息減少不代表報酬變差，因為它只是沒有配出來，沒配出來的那部分還留在ETF淨值中繼續累積，原本配比較高，等於是ETF幫我們獲利了結拿回來，但是否會因此多賺還是少賺？ 這點還是得看股市行情，心態上只能當作我們選擇暫時不領回，只要股市繼續成長，將來這些累積，也是有可能變成更多的收穫。 當然，不只是00878，0056、00919甚至其它高股息ETF也都慢慢調整配息、回歸理性。

奔騰基金歷史悠久、00981A透明便利…怎麼選？泰北哥：看懂五大差別

買主動型基金（奔騰）跟買主動式ETF主動統一台股增長（00981A）的差別？ 1.購買的管道不同：主動式基金可以跟銀行購買（手續費及保管費等額外費用較多），近年很多銀行發現這樣無法競爭，有降低或

Fed轉鴿！降息倒數？法人：長債ETF「息利雙收」行情點火 現在卡位正好

聯準會（Fed）主席鮑爾於8月22日在全球央行年會的演說，被市場解讀為鴿派，不僅激勵美股上漲，更引導大量資金湧入債券市場。市場樂觀情緒推動各天期美國公債價格全面上揚，殖利率曲線整條下移，其中10至30

00878於2023年6月出清賺14萬！超後悔賣出：放到現在賺42萬

2023年我選擇賣出00878成功獲利了14多萬元但事實証明賣股的我輸了 有人問我會不會操作ETF波段或是隔日沖，我倒是真的有做過波段，還以為這樣賺到錢自己真厲害。 那時候2023年6月賣出0

00919本周五可能會公布配息？真星華：因增加張數所以股息維持去年水準

例行功課群益台灣精選高息（00919）+1，本周五可能會公布配息，我就不猜了，順其自然吧。 今年4月初電子書「退休規劃小劇場」上架（粉專置頂文章，可點擊連結下載），自隨即發生的美國關稅政策，引起台股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。