全球成長股長獲利來勁 台新主動 ETF 00986A 8月27日掛牌搶錢潮

台新投信指出，全球成長股憑藉規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現護城河的韌性及強勁的成長力，長期牛市大於熊市，據Bloomberg統計，2010年6月至2025年6月任一月底進場持有MSCI World Growth index（全球成長股），一年正報酬機率達80%，平均報酬為12%。另外，近15年來8月布局全球成長股，一年及二年後的平均報酬率分別接近二成及三成，8月正是進場布局全球成長股絕佳時機。台新全球龍頭成長主動式ETF基金(00986A)同時瞄準龍頭成長股及翻轉股契機，預計8月27日掛牌交易，搶攻全球成長股漲升行情。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，在對等關稅解放日後，美國經濟指標尚稱穩健，儘管川普的政策多變，但市場對消息面反應鈍化，回歸至基本面，從企業獲利表現來看，科技七巨頭(Meta、亞馬遜、蘋果、Alphabet、輝達、特斯拉、微軟)財報及展望良好，利帶動科技業持續成長；此外，預期後市極端政策機率下降，加上投資人對救市訊號有所期待，有助於延續多頭氣氛；另就貨幣政策面分析，分析師預期今年第4季至明年進入降息環境，資金面有利全球股市第3季的續攻。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰指出，聯準會最新利率決策會議如市場預期利率維持不變，雖經濟數據穩健，然關稅、戰爭等議題仍為不確定因素，包含理事Waller等Fed官員逐漸向市場釋出若關稅所造成的物價上漲僅是短暫現象，且通膨預期穩定，政策就能有調整空間，市場預期9、10月聯準會有機會降息，利進一步增添全球股市資金活水。龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，後續市場仍面臨關稅政策干擾，龍頭企業在護城河優勢下，長期成長性勝出，建議優先全球龍頭成長主動式ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。