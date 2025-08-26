台股ETF受益人數續創新高 10檔人氣同創高

台股上周一舉攻上歷史新高，台股ETF受益人數也連續兩周飆新高。根據集保戶股權分散8月22日最新統計資料顯示，台股上周ETF受益人增加129,497人，總人數來到1,1405,397人，創下歷史新高人數，今（2025）年增加1,179,561人。包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒在內共十檔受益人數創高。

這十檔受益人數上周創高者中，上周新增逾萬人者有：元大台灣50、主動群益台灣強棒及主動統一台股增長；十檔人氣創高的ETF中，主動野村台灣50、主動野村臺灣優選、主動安聯台灣高息也在其中，顯示投資人青睞值型ETF高於高股息ETF。台股這波由台積電領軍拉抬指數持續創高，也帶動市值型ETF價格。

群益投信台股ETF研究團隊表示，近期台股受到國際股市波動影響，經歷短線高檔修正，但整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定的韌性。根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，針對當前台股盤勢與產業趨勢，投資人採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。為分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。透過科技股與傳產股的平衡布局，不僅能捕捉成長性標的的潛力，也能確保投資組合的穩定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。