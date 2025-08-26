快訊

台股ETF受益人數續創新高 10檔人氣同創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
10檔受益人創新高的台股ETF(資料來源：CMoney)
台股上周一舉攻上歷史新高，台股ETF受益人數也連續兩周飆新高。根據集保戶股權分散8月22日最新統計資料顯示，台股上周ETF受益人增加129,497人，總人數來到1,1405,397人，創下歷史新高人數，今（2025）年增加1,179,561人。包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒在內共十檔受益人數創高。

這十檔受益人數上周創高者中，上周新增逾萬人者有：元大台灣50、主動群益台灣強棒及主動統一台股增長；十檔人氣創高的ETF中，主動野村台灣50、主動野村臺灣優選、主動安聯台灣高息也在其中，顯示投資人青睞值型ETF高於高股息ETF。台股這波由台積電領軍拉抬指數持續創高，也帶動市值型ETF價格。

群益投信台股ETF研究團隊表示，近期台股受到國際股市波動影響，經歷短線高檔修正，但整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定的韌性。根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，針對當前台股盤勢與產業趨勢，投資人採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。為分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。透過科技股與傳產股的平衡布局，不僅能捕捉成長性標的的潛力，也能確保投資組合的穩定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

這邊記錄一下我的含息報酬 00878含息報酬+3,339,191元累積領息2,198,140元 00713含息報酬+4,538元累積領息269,173元 00919含息報酬-176,

00981A績效強是否能跟單吃豆腐…但又擔心被倒貨？網：何不直接買就好

有網友在PTT股板提問，主動式ETF是由操盤手依照投資喜好進行配置，背後資金動輒數十億元，甚至比個人主力還雄厚。他好奇，這些操盤手會不會與市場主力串聯炒作？如果能公開每日進出，跟著買是否勝率更高？

00878維持年化7%...能撐多久？00556、00919也要降？專家：回歸理性合理配置

00878上週除息0.4元，有大大說，現在等於還有7%左右的年化殖利率，這樣還算是可以接受，但就怕它繼續下降，下次再低於這個數字怎麼辦？ 那到底會不會再變低…這個我也沒有辦法預測。但以現在00878還在20.5元左右的股價來看，就像上面說的，年化殖利率仍然有7%以上，一樣是優於定存或是大盤報酬率的。不要去比報酬率好了，不然怕被認為我在預測什麼。 退一步講觀念，配息減少不代表報酬變差，因為它只是沒有配出來，沒配出來的那部分還留在ETF淨值中繼續累積，原本配比較高，等於是ETF幫我們獲利了結拿回來，但是否會因此多賺還是少賺？ 這點還是得看股市行情，心態上只能當作我們選擇暫時不領回，只要股市繼續成長，將來這些累積，也是有可能變成更多的收穫。 當然，不只是00878，0056、00919甚至其它高股息ETF也都慢慢調整配息、回歸理性。

奔騰基金歷史悠久、00981A透明便利…怎麼選？泰北哥：看懂五大差別

買主動型基金（奔騰）跟買主動式ETF主動統一台股增長（00981A）的差別？ 1.購買的管道不同：主動式基金可以跟銀行購買（手續費及保管費等額外費用較多），近年很多銀行發現這樣無法競爭，有降低或

Fed轉鴿！降息倒數？法人：長債ETF「息利雙收」行情點火 現在卡位正好

聯準會（Fed）主席鮑爾於8月22日在全球央行年會的演說，被市場解讀為鴿派，不僅激勵美股上漲，更引導大量資金湧入債券市場。市場樂觀情緒推動各天期美國公債價格全面上揚，殖利率曲線整條下移，其中10至30

00878於2023年6月出清賺14萬！超後悔賣出：放到現在賺42萬

2023年我選擇賣出00878成功獲利了14多萬元但事實証明賣股的我輸了 有人問我會不會操作ETF波段或是隔日沖，我倒是真的有做過波段，還以為這樣賺到錢自己真厲害。 那時候2023年6月賣出0

