奔騰基金歷史悠久、00981A透明便利…怎麼選？泰北哥：看懂五大差別

買主動型基金（奔騰）跟買主動式ETF主動統一台股增長（00981A）的差別？

1.購買的管道不同：主動式基金可以跟銀行購買（手續費及保管費等額外費用較多），近年很多銀行發現這樣無法競爭，有降低或變相取消部分費用，實際情況每家銀行不同。00981A是主動式ETF，購買平台是股市。

2.手續費用差異：基金會建議在基金平台上購買，不用額外的管理費用，交易買賣也不需手續費，是由基金公司給平台的。基金平台主要有鉅亨網、基富通及中租三大平台較有名，主動式ETF就是一般股票的交易費用。

3.管理費用不同：基金略高，主動式ETF次之，被動式ETF較低。查了一下，奔騰管理費1.6％，保管費0.15％，00981A經理費1.2％。

4.透明度不同：主動式ETF是每天可以看到淨值及市價，而基金看到的淨值就是交易價格，通常是前一天或前兩天。所以，基金賣出時並無法確定賣出的價格，主動式ETF可以。

5.規模不同：這部分是國內國外比，若同為國內，那一陣子之後，應該就會接近。舉例來說，安聯收益成長基金是盧森堡發行，很多國家都買得到，那規模就不是國內發行的ETF可以追得到的。那如果是00981A跟奔騰，短期一定奔騰基金較大，他發行很多年了，長期就難說，看後續績效表現而定。

結論：是不是兩者都要買，看個人。基金我大部分持有的是平衡式國外的基金，而國內就買現在發行的幾檔主動式ETF。目前仍是衛星持股，未來有可能在債券ETF賣出後，轉到主動式上面，但時機未到。PS：可能有一些我沒想到的，以上是我購買基金及主動式ETF的經驗談而已。

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。