Fed轉鴿！降息倒數？法人：長債ETF「息利雙收」行情點火 現在卡位正好

鮑爾釋出鴿派訊號，市場預期9月降息機率升至八成，長天期美債與台幣計價投資級債ETF同步走強，00982B近三月漲幅達5.45%，資金加速卡位債市。（美聯社）
聯準會（Fed）主席鮑爾於8月22日在全球央行年會的演說，被市場解讀為鴿派，不僅激勵美股上漲，更引導大量資金湧入債券市場。市場樂觀情緒推動各天期美國公債價格全面上揚，殖利率曲線整條下移，其中10至30年期的長天期美債價格漲幅更達0.60%，顯著高於2年期美債的0.18%，顯示在降息預期升溫的環境下，長天期債券的資本利得潛力更為突出。

00982B FT投資級債20+ ETF基金經理人洪慧珊表示，鮑爾在本次演說中，捨棄了先前「不宜過快降息」的說法，轉而表示「基於前景與風險平衡變化，可能需要調整政策立場」，這等於不再阻擋9月降息，是首次釋出9月可能降息的訊號。根據芝商所Fed Watch最新數據，市場預期9月降息一碼的機率已從七成上升至八成。

洪慧珊分析，鮑爾認為勞動市場的下行風險正在上升，儘管七月失業率仍處歷史低點，但非農就業人數增長明顯疲軟。通膨方面，雖然PCE數據仍高於2%目標，但他認為關稅引發的通膨偏向一次性，勞動市場趨緩將使轉為持續性通膨的風險有限。因此，鮑爾清楚表示，相較於通膨，後續決策將更看重就業數據，9月初公布的非農數據會是關鍵因素。

市場對降息的預期，早已吸引聰明資金提前卡位。觀察近期投資等級債券ETF的表現，根據CMoney統計至8月25日的數據，近三個月績效表現亮眼，前十強普遍有4%至5%以上的漲幅。其中，長天期債券ETF表現尤其強勢，例如FT台灣（00982B）FT投資級債20+近三個月上漲5.45%，而大華投等美債15Y+（00959B）與中信投資級公司債（00862B）也分別有5.36%和5.14%的佳績，在利率反轉預期下，長天期債券擁有更高的價格敏感度。

理財專家指出，目前全球股市多處於歷史高檔，投資組合的風險也相對集中。在聯準會政策可能轉向的關鍵時刻，適度將部分獲利資金轉進高品質的長天期債券，不僅能鎖定當前相對較高的殖利率，更能參與降息循環啟動後的資本利得行情，是兼顧風險管理與潛在報酬的穩健策略。

00982B是安全升級版的投資級債ETF，嚴選三大信評均為投資級的成分債，並排除新興市場，分散佈局在已開發國家、優質發行公司。自7月首次配息以來，不僅兩次配息均已順利完成填息，展現其穩健表現。在當前美債殖利率處於高位、Fed態度轉鴿的環境下，對於追求資產配置穩定、風險分散及現金流的投資人而言，現在正是評估和佈局台幣計價債券ETF，建構具備息利雙收潛力核心部位的最佳時機。

近期投資等級債券ETF的績效排行榜

代號股票名稱0825收盤價(元)近3個月漲幅(%)近1個月漲幅(%)
00845B富邦新興投等債32.45.714.21
00982BFT投資級債20+9.685.454.54
00959B大華投等美債15Y+9.245.364.52
00948B中信優息投資級債9.275.224.39
00862B中信投資級公司債31.295.144.86
00722B群益投資級電信債35.845.014.83
00966B統一ESG投等債15+13.665.004.35
00755B群益投資級公用債31.915.003.14
00937B群益ESG投等債20+14.64.964.36
00720B元大投資級公司債32.524.944.90

資料來源：CMoney 資料日期：8/25

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 鮑爾 通膨 降息 00982BFT投資級債20+

