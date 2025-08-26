Fed轉鴿！降息倒數？法人：長債ETF「息利雙收」行情點火 現在卡位正好
聯準會（Fed）主席鮑爾於8月22日在全球央行年會的演說，被市場解讀為鴿派，不僅激勵美股上漲，更引導大量資金湧入債券市場。市場樂觀情緒推動各天期美國公債價格全面上揚，殖利率曲線整條下移，其中10至30年期的長天期美債價格漲幅更達0.60%，顯著高於2年期美債的0.18%，顯示在降息預期升溫的環境下，長天期債券的資本利得潛力更為突出。
00982B FT投資級債20+ ETF基金經理人洪慧珊表示，鮑爾在本次演說中，捨棄了先前「不宜過快降息」的說法，轉而表示「基於前景與風險平衡變化，可能需要調整政策立場」，這等於不再阻擋9月降息，是首次釋出9月可能降息的訊號。根據芝商所Fed Watch最新數據，市場預期9月降息一碼的機率已從七成上升至八成。
洪慧珊分析，鮑爾認為勞動市場的下行風險正在上升，儘管七月失業率仍處歷史低點，但非農就業人數增長明顯疲軟。通膨方面，雖然PCE數據仍高於2%目標，但他認為關稅引發的通膨偏向一次性，勞動市場趨緩將使轉為持續性通膨的風險有限。因此，鮑爾清楚表示，相較於通膨，後續決策將更看重就業數據，9月初公布的非農數據會是關鍵因素。
市場對降息的預期，早已吸引聰明資金提前卡位。觀察近期投資等級債券ETF的表現，根據CMoney統計至8月25日的數據，近三個月績效表現亮眼，前十強普遍有4%至5%以上的漲幅。其中，長天期債券ETF表現尤其強勢，例如FT台灣（00982B）FT投資級債20+近三個月上漲5.45%，而大華投等美債15Y+（00959B）與中信投資級公司債（00862B）也分別有5.36%和5.14%的佳績，在利率反轉預期下，長天期債券擁有更高的價格敏感度。
理財專家指出，目前全球股市多處於歷史高檔，投資組合的風險也相對集中。在聯準會政策可能轉向的關鍵時刻，適度將部分獲利資金轉進高品質的長天期債券，不僅能鎖定當前相對較高的殖利率，更能參與降息循環啟動後的資本利得行情，是兼顧風險管理與潛在報酬的穩健策略。
00982B是安全升級版的投資級債ETF，嚴選三大信評均為投資級的成分債，並排除新興市場，分散佈局在已開發國家、優質發行公司。自7月首次配息以來，不僅兩次配息均已順利完成填息，展現其穩健表現。在當前美債殖利率處於高位、Fed態度轉鴿的環境下，對於追求資產配置穩定、風險分散及現金流的投資人而言，現在正是評估和佈局台幣計價債券ETF，建構具備息利雙收潛力核心部位的最佳時機。
近期投資等級債券ETF的績效排行榜
|代號
|股票名稱
|0825收盤價(元)
|近3個月漲幅(%)
|近1個月漲幅(%)
|00845B
|富邦新興投等債
|32.4
|5.71
|4.21
|00982B
|FT投資級債20+
|9.68
|5.45
|4.54
|00959B
|大華投等美債15Y+
|9.24
|5.36
|4.52
|00948B
|中信優息投資級債
|9.27
|5.22
|4.39
|00862B
|中信投資級公司債
|31.29
|5.14
|4.86
|00722B
|群益投資級電信債
|35.84
|5.01
|4.83
|00966B
|統一ESG投等債15+
|13.66
|5.00
|4.35
|00755B
|群益投資級公用債
|31.91
|5.00
|3.14
|00937B
|群益ESG投等債20+
|14.6
|4.96
|4.36
|00720B
|元大投資級公司債
|32.52
|4.94
|4.90
資料來源：CMoney 資料日期：8/25
