00878於2023年6月出清賺14萬！超後悔賣出：放到現在賺42萬

2023年我選擇賣出00878

成功獲利了14多萬元

但事實証明賣股的我輸了

有人問我會不會操作ETF波段或是隔日沖，我倒是真的有做過波段，還以為這樣賺到錢自己真厲害。

那時候2023年6月賣出00878全部持股，賺了14萬元，現在把股票還原，假設我繼續持股可以賺到多少錢呢？

這段期間如果不賣出00878，可以領到約4元的股息，用持股下去算可以一共領到快21萬元的股息，加上帳面21萬多元獲利，一共約獲利42萬元！

這還只是算基本的，沒把利息再投入買進的複利效果算進去。

選擇實現14萬元與繼續持有42萬元相差了28萬元以上。

但這都是過去式了，我現在選擇全力持續買進，想辦法超越先前00878的持股數，現在問我還賣股嗎？

我的回答：持續買進為息而來！

本篇文章分享給想賣出股票的大家參考。

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。