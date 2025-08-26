00878於2023年6月出清賺14萬！超後悔賣出：放到現在賺42萬
2023年我選擇賣出00878
成功獲利了14多萬元
但事實証明賣股的我輸了
有人問我會不會操作ETF波段或是隔日沖，我倒是真的有做過波段，還以為這樣賺到錢自己真厲害。
那時候2023年6月賣出00878全部持股，賺了14萬元，現在把股票還原，假設我繼續持股可以賺到多少錢呢？
這段期間如果不賣出00878，可以領到約4元的股息，用持股下去算可以一共領到快21萬元的股息，加上帳面21萬多元獲利，一共約獲利42萬元！
這還只是算基本的，沒把利息再投入買進的複利效果算進去。
選擇實現14萬元與繼續持有42萬元相差了28萬元以上。
但這都是過去式了，我現在選擇全力持續買進，想辦法超越先前00878的持股數，現在問我還賣股嗎？
我的回答：持續買進為息而來！
本篇文章分享給想賣出股票的大家參考。
◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言