00919本周五可能會公布配息？真星華：因增加張數所以股息維持去年水準

例行功課群益台灣精選高息（00919）+1，本周五可能會公布配息，我就不猜了，順其自然吧。

今年4月初電子書「退休規劃小劇場」上架（粉專置頂文章，可點擊連結下載），自隨即發生的美國關稅政策，引起台股近乎全面跌停開始，到台股回到24400點附近的今天為止，電子書所說的投資管理策略PDCA，其中Do（執行）之分散時間買進（廣義定期定額），我利用這5個月的時間，親身示範買進00919共22次。

這段期間，關稅政策、股市漲跌，以及各界的分析看法、走勢預測等等，千變萬化、百花齊放，我沒有根據那些猜來猜去，試圖做些什麼“更聰明”的舉動，更沒有去追逐什麼熱門話題，例如主動式ETF報酬率大勝、完勝、無敵勝。

我只有不改初衷、一往無前，笨笨的按照投資計畫，分散時間持續買進00919（Do）。雖然庫存增加，但今年高股息ETF股價沉寂，配息隨同下降，庫存00878及00919的整體報酬率當然不怎麼樣。不過張數增加的關係，全年配息金額起碼能維持去年的水準。（Check＆Action）

總之，5個月的親身示範完畢，後續我會繼續照計畫（Plan）執行，但會自己偷偷買，對帳單偶爾想貼才貼。

以上報告完畢！（立正敬禮）

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。