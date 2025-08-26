00919本周五可能會公布配息？真星華：因增加張數所以股息維持去年水準

快訊

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
真星華示範5個月分散買進群益台灣精選高息（00919）共22次，雖然近期高股息ETF股價沉寂、配息下滑，但靠張數累積全年領息仍有保障，強調「不猜行情、只照計畫執行」。記者曾學仁／攝影
例行功課群益台灣精選高息（00919）+1，本周五可能會公布配息，我就不猜了，順其自然吧。

今年4月初電子書「退休規劃小劇場」上架（粉專置頂文章，可點擊連結下載），自隨即發生的美國關稅政策，引起台股近乎全面跌停開始，到台股回到24400點附近的今天為止，電子書所說的投資管理策略PDCA，其中Do（執行）之分散時間買進（廣義定期定額），我利用這5個月的時間，親身示範買進00919共22次。

這段期間，關稅政策、股市漲跌，以及各界的分析看法、走勢預測等等，千變萬化、百花齊放，我沒有根據那些猜來猜去，試圖做些什麼“更聰明”的舉動，更沒有去追逐什麼熱門話題，例如主動式ETF報酬率大勝、完勝、無敵勝。

我只有不改初衷、一往無前，笨笨的按照投資計畫，分散時間持續買進00919（Do）。雖然庫存增加，但今年高股息ETF股價沉寂，配息隨同下降，庫存00878及00919的整體報酬率當然不怎麼樣。不過張數增加的關係，全年配息金額起碼能維持去年的水準。（Check＆Action）

總之，5個月的親身示範完畢，後續我會繼續照計畫（Plan）執行，但會自己偷偷買，對帳單偶爾想貼才貼。

以上報告完畢！（立正敬禮）

Fed轉鴿！降息倒數？法人：長債ETF「息利雙收」行情點火 現在卡位正好

聯準會（Fed）主席鮑爾於8月22日在全球央行年會的演說，被市場解讀為鴿派，不僅激勵美股上漲，更引導大量資金湧入債券市場。市場樂觀情緒推動各天期美國公債價格全面上揚，殖利率曲線整條下移，其中10至30

00878於2023年6月出清賺14萬！超後悔賣出：放到現在賺42萬

2023年我選擇賣出00878成功獲利了14多萬元但事實証明賣股的我輸了 有人問我會不會操作ETF波段或是隔日沖，我倒是真的有做過波段，還以為這樣賺到錢自己真厲害。 那時候2023年6月賣出0

首檔台日跨境ETF 來了

台灣首檔跨境ETF-野村日本東證ETF（009812）連結亞洲規模第⼀大的ETF「NEXT FUNDS東證股價指數連動型...

十檔ETF 市價寫新高

聯準會主席鮑爾於Jackson Hole釋出偏鴿言論，助攻全球股市開啟一波慶祝行情，帶動復華中國5G、中信日本商社等熱門...

主動式ETF搶攻AI財 投資績效亮眼 吸引資金湧入

台股高檔震盪，波動及操作難度都隨之增加，觀察近期因交出亮眼績效而廣受資金青睞的主動ETF的投資策略，主要都集中在熱門AI...

