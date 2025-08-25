十檔ETF 市價寫新高

快訊

聯準會主席鮑爾於Jackson Hole釋出偏鴿言論，助攻全球股市開啟一波慶祝行情，帶動復華中國5G、中信日本商社等熱門ETF市價改寫新高，而台股商品則是由富邦臺灣優質高息殺出重圍，領先大盤創高。

據CMoney統計至昨（25）日，盤面ETF表現（不含今年新掛牌）共有十檔ETF市價創新高，以今年漲幅排序為復華中國5G漲41.9%、第一金太空衛星23.2%、富邦歐洲17.2%、中信日本商社16.1%、復華日本龍頭12.2%、富邦臺灣優質高息11.72%、國泰新興市場11.71%、國泰美國道瓊+U漲7.7%、國泰智能電動車7.03%、富邦未來車5.2%。

其中，復華中國5G近期市價連連改寫新高價位，隨上證近期創下十年來新高，當中通信、電子等板塊受惠AI題材漲幅居前，光模組CPO、光通訊等概念活躍，進一步帶動復華中國5G站回發行價之上，近兩周驚驚漲走勢，更推升股價屢創掛牌以來新高，成近期表現最亮眼的A股ETF之一。

展望後市，復華中國5G經理人吳允翔表示，市場風險情緒回穩，加以聯準會有望降息，有利支撐股市多頭表現，鑒於海內外算力需求熱絡，使AI基礎建設需求持續增溫，加以官方持續在AI產業發展祭出政策紅利，進一步挹注5G通信產業基本面動能，成為布局A股成長題材的熱點。

另一方面，領先創新高的台股ETF反而是高股息商品，也成為市場亮點之一。富邦臺灣優質高息經理人林旻致表示，關稅、匯損對基本面最大衝擊應已過，而AI科技需求與景氣向上仍堅實、並領先於其他產業。加上美國降息周期趨近啟動，有利科技股及原物料股表現。

展望後市，目前AI投資正處於「去蕪存菁」階段，具備長遠眼光的投資人，不妨趁市場回檔之際，透過台股ETF進行中長期布局，為未來AI與台股的成長紅利預先卡位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

