主動式ETF搶攻AI財 投資績效亮眼 吸引資金湧入

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

台股高檔震盪，波動及操作難度都隨之增加，觀察近期因交出亮眼績效而廣受資金青睞的主動ETF的投資策略，主要都集中在熱門AI族群上，也助攻績效表現。

根據CMoney統計至8月25日，台股相關ETF平均近一月績效報酬是3.3%，低於加權報酬率指數的4.2%，但儘管歷經行情震盪，包括主動統一台股增長、主動群益台灣強棒都繳出超過一成的績優表現，野村旗下兩檔-主動野村臺灣優選、主動野村台灣50也有介於7.6%至8.3%的表現，顯見績優的主動式ETF在經理人靈活因應盤勢之下，繳出領先大盤的突出表現。

彙整五檔主動式ETF總持股名單，可以發現台積電、鴻海、台達電、智邦、健鼎、台光電、緯穎、奇鋐、貿聯-KY、旺矽共計十檔都獲得經理人青睞，其中，護國神山台積電名列所有主動式ETF的第一大持股。

五檔台股主動ETF持股
五檔台股主動ETF持股

至於聯發科、華碩、廣達、中信金、玉山金、川湖、台燿、金像電、勤誠、創意等十檔也獲得高度認同，分別有四檔主動式ETF納入持股中。

進一步檢視五檔主動式ETF持股動態，近來積極換股的主動統一台股增長、主動群益台灣強棒在這段期間中也展現出大幅超越大盤的績效表現，尤其主動群益台灣強棒前十大成分股更是出現大幅轉變，除台積電、鴻海、台達電外，其餘都是新面孔。相較之下，野村旗下兩檔-主動野村臺灣優選、主動野村台灣50則傾向在權重上做調整，成分股維持不變。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，近期市場風險情緒正向，推動台股大盤創下歷史新高，短線預計呈現高檔震盪，且類股輪動加劇。因此，投資策略採選股不選市，並以AI相關類股為核心。在美國雲端服務大廠資本支出持續增加的背景下，使AI保持強勁需求，帶動相關供應鏈營收及獲利成長。

展望後市，主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，關稅對經濟扭曲遠大於實際經濟成長的下滑，台灣非電子類產品將承受關稅大部分苦果。後續投資想法可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業；像是內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股；避開低加值出口製造、高負債壽險、建設股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

