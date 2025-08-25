快訊

00878配息連降00919會是下一個？股價走低、沒填息…績效輸市值型！專家供三帖藥方

聯合新聞網／ 趣 講 股
00878連降息、00919陷貼息疑慮，高配息ETF績效不如市值型？專家建議調整配置、採「倍數加碼法」，拉回也能反手賺回來。(中央社)
最近一些人氣旺的高配息ETF例如00878、00919不但股價走低、沒填息（00878還連續調降配息，大家也擔心00919會不會是下一個？）、總績效也輸給市值型ETF很多，市場上開始有投資人想問：高配息ETF要不要繼續投資下去啊？

回答這個問題之前，先想一想：配息型ETF和市值型ETF本來就不是同一種類型的ETF，前者比較適合的是想要有穩定的現金流量、中高年齡族群，後者比較適合的是想要賺取長期資本利得的青、壯年投資者，彼此有各自的訴求客層，所以不一定都要拿總績效來比較。

1.調整ETF配置比重

如果投資主力已經押在高配息ETF的你，還是想要追求一些好看的總績效時，只要把部分資金移轉到市值型ETF，例如0050、00922、最近熱門的主動式ETF，或是直接買一點台積電、聯發科、鴻海的零股就行了。

至於高配息ETF的配息金額一降再降、股價沒填息、甚至持續走低該怎麼辦？

2.ETF也要汰弱留強

首先已經有很多專家都說過了：ETF減少配息的錢都還留在基金的淨值裡，股市如果漲越多、淨值就會跟著漲越多，對投資人也是有利的。除非這支高配息ETF買了太多不會漲的成份股，淨值就不太會漲，績效也就落後同類型ETF一大段。如果是這樣，那你也該早早換掉這支ETF了。

若是你買的是市場上長期看好、評價也很讚的高配息ETF（例如00878），但是股價卻一直沒填息、甚至持續走低該怎麼辦？

3.倍數加碼操作法則

存股族、上班族或年輕人應該持續定期定額地買下去，才能進一步降低持股成本；如果你的閒置備用資金夠多，也可以設定：

每跌0.5元，就買1張。
再跌0.5元，就再買2張。
再跌0.5元，就再買4張....

以此倍數類推

如果買來之後的股價沒有回升，就當作是平攤之前的成本；一旦股價出現回升的填息行情時，就1張、2張、4張分批的賣掉原先加碼買進的持股、拿回資金。如此一來，就不必擔心沒機會加碼好的ETF，又能額外賺到股價回升的價差囉！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 市值型 台積電 現金流 成份股 總績效 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

趣 講 股

00878配息連降00919會是下一個？股價走低、沒填息…績效輸市值型！專家供三帖藥方

