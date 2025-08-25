台股近周大起大落 科技高息ETF穩中求勝、持續正報酬

台股創新高後，近一周呈現高檔震盪，但部分台股ETF逆勢維持正報酬。法人建議，在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。

台股近期波動劇烈，20日重挫728點後，21日隨即反彈336點，22日再度下跌197點，25日又大漲512點，近一周加總仍小跌0.84%。隨著大盤高檔震盪，台股ETF績效亦隨勢起伏。不過，觀察75檔台股ETF，其中群益科技高息成長（00946）、群益臺灣加權反1（00686R）、富邦臺灣優質高息（00730）等多檔產品仍維持正報酬，顯示科技高息ETF具備相對跟漲抗跌的特性。

值得注意的是，群益科技高息成長最新第14次配息公告，自前次的0.025元上調至0.058元，預估年化配息率逾7%。觀察掛牌以來紀錄，已連續14次配息，且前13次皆完成填息，展現穩定配息實力，讓投資人兼享息利雙收。績效方面，今年以來00946上漲7.4%，明顯優於大盤的5.3%，在月配台股ETF中表現突出。投資人若欲參與本次領息，最遲須於9月1日前買進。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能。AI應用的快速擴展帶動了伺服器、晶片製造及相關基礎設施的需求，特別是在高效能運算與數據中心領域，預期將維持強勁成長態勢。

半導體設備與廠務工程領域同樣具備吸引力，受益於先進製程技術供不應求及全球晶圓廠擴建計畫，相關企業訂單規模龐大，預期今明兩年將進入營收認列高峰期。隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。