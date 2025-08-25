00940公布再配0.04元 9月9日除息

上個月市場謠傳，金管會將要限制高股息ETF，不能配出10% 的高息，結果金管會馬上澄清，這只是收益平準金的使用指引，高股息ETF一樣可以配股息、配資本利得，只要市場行情夠好，一樣可以配出10% 的高息。 自從2023年，高股息ETF人氣暴增，各大投信為了避免高股息ETF的成分股配息遭到稀釋，紛紛加入收益平準金機制。而這時候就已經有所謂的收益平準金動用辦法。 這次舊話題被特別提出來討論，甚至換上一個特別聳動的標題，究竟是不是為了把高股息 ETF 的投資人嚇出場？知美只能說，公道自在人心。

2025-08-25 13:45