00940公布再配0.04元 9月9日除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元大台灣價值高息（00940）公告本月配息，維持調升後金額每單位0.04元，邁入第三個月，以25日收盤價9.27元估算，單月配息率約0.43%，年化股息率約5.17%。預計於9月9日除息，最後買進日9月8日，配息發放日為10月1日。

觀察00940配息軌跡，配息政策採取相對平穩方式，除了是2024年首檔踩住降息剎車的商品，符合市場預期在6月調升配發金額後，後續應能維持此水準進行配息。目前台股大盤現金殖利率約3.05%，而00940年化股息率約5.2%，高於大盤約2.1%。

00940在近期績效表現同步亮眼，觀察今年以來到8月22日，各檔千億級高股息ETF表現，0056漲幅最高達3.07%，00940則上漲0.23%排名第三，顯示價值型選股策略為股價帶來實質助益；00878、00919與00929等ETF則分別為-0.94%、-2.06%與-2.14%。

法人建議，高股息ETF降息潮從月配延燒至季配，投資不能再只看配息率高低，更應該重視總報酬率，在配息現金流外，也對指數選股的報酬表現汰弱留強，擇優加碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 高股息

延伸閱讀

00981A三個月績效猛、贏大盤卻沒什麼人討論？網：低調一點

高股息配息縮水？00878防禦穩健而00919高息爆發：投資是長期一直擔憂真的很累！

00922超前部署…台積電（2330）權重同步大盤！一張僅2萬多元

台股創高後震盪…ETF卻熱爆！00961、00701成資金避風港

相關新聞

00981A三個月績效猛、贏大盤卻沒什麼人討論？網：低調一點

台股ETF市場再度掀起話題。一名網友在股板發文，指出今年5月才掛牌的主動式ETF「統一台股增長（00981A）」，短短三個月績效表現相當亮眼，對比台股站上24,000點後，仍在10元以下掙扎的0094

存6張00878該賣嗎？24歲網友後悔沒買市值型

一名就讀24歲網友Dcard發文表示，自己三年前開始學習定期定額，當初因為價格低，選擇持續買進高股息ETF「00878國泰永續高股息」，累積到6張後，才轉買市值型ETF「006208」。不過他坦言很後

想領息又怕風險？雷龍：00950B靠A級信評、中天期設計打出高CP值

在投等債ETF大比拚中，00950B以中天期設計結合A級信評，配息率超過6%，兼顧收益與風險，表現不輸高股息ETF，成為保守投資人配置資產的亮眼選擇。

愈跌愈買！上周ETF受益人數大增12萬人 創8月來單周新增人數最高

台股上周拉回，不過根據集中保管結算所最新統計，投信上周ETF整體受益人數較前一周新增12.5萬人，為8月以來新增受益人數...

00919、00878、0056破年線還買？知美「持續定期定額」：行情好就免擔心配息卡關

上個月市場謠傳，金管會將要限制高股息ETF，不能配出10% 的高息，結果金管會馬上澄清，這只是收益平準金的使用指引，高股息ETF一樣可以配股息、配資本利得，只要市場行情夠好，一樣可以配出10% 的高息。 自從2023年，高股息ETF人氣暴增，各大投信為了避免高股息ETF的成分股配息遭到稀釋，紛紛加入收益平準金機制。而這時候就已經有所謂的收益平準金動用辦法。 這次舊話題被特別提出來討論，甚至換上一個特別聳動的標題，究竟是不是為了把高股息 ETF 的投資人嚇出場？知美只能說，公道自在人心。

台股上周拉回 投資人逢低布局主動式 ETF

受到美聯準會態度轉鴿，市場預期降息有望的激勵，台股25日收復2.4萬點大關。上周不少投資人趁大盤震盪之際加碼買進，ETF...

