全球ETF上周前三大淨流入產業分別為金融、保健與科技

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要股票型ETF資金流向統計/主要類股ETF資金流向統計。(資料來源: 彭博資訊)

美國總統川普相繼與俄、烏等歐洲領袖會談但尚無具體停火協議，AI科技股漲多引發泡沫疑慮，市場走勢一度受抑，所幸聯準會主席鮑爾8月22日在全球央行年會談話為市場解讀為9月降息開啟大門，降息預期增溫推動全球股債市同步走揚。

就資金流向而言，過去一周整體股票型ETF再獲資金淨流入196.3億美元，主要為美國市場獲111.22億美元淨流入，亞洲與歐洲市場也獲淨流入16.62億與3.53億美元，反觀日本與中國大陸分別遭淨流出20.73億、1.42億美元。產業ETF部分，前三大淨流入產業分別為金融、保健與科技；淨流出前三大產業為主題、間接不動產和直接不動產。

富蘭克林證券投顧表示，鮑爾釋出可能降息的鴿派訊號，為金融市場注入強心針，未來一周關注美國PCE通膨數據及AI晶片巨擘輝達財報，將提供市場更多方向。根據芝加哥商業交易所FedWatch(8/24)，市場預期9月降息一碼機率達87.3%、按兵不動機率為12.7%；10月按兵不動機率較高；12月可能再降一碼，預估機率為48.6%，降息兩碼機率為35.1%。

富蘭克林證券投顧表示，因應聯準會貨幣政策重啟寬鬆的趨勢確立，有助引導美國經濟朝軟著陸目標邁進，根據歷史經驗顯示，聯準會降息期間美股漲勢有望擴散，而聯準會降息將收斂美國與其他已開發國家間利差、加上美元評價偏貴，將締造非美元資產的資金行情，投資人可廣納美元及非美元股債資產的投資機會，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金及新興當地債券型基金，股市首選日本、歐洲及印度股票型基金，納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，並以5%~10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓研究院主管史蒂芬‧多佛表示，市場解讀鮑爾演說代表聯準會立場轉向鴿派並給予正面回應，但鮑爾演說中仍強調「通膨風險偏向上行、就業風險偏向下行」，代表未來政策路徑仍將高度依賴數據、而非一條預先設定的降息路徑。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，儘管目前關稅尚未導致更高的通膨，但政策影響預計將持續帶來不確定性，且目前通膨降溫情況已現停滯，通膨仍須高度關注。目前債市利率仍處偏高，所幸波動性已降低，股市則續創新高，反映美國例外論與美國企業推動人工智慧仍領先全球，且產業表現持續擴散。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，AI即將走上一條非常令人興奮且大規模增加創新的道路上，目前，市場已經意識到科技領域存在AI的獲利機會，但股價很可能已反應，但尚未反應是科技領域從AI中獲得的效率提升，而更廣泛的市場也未捕捉到AI應用於科技之外領域時所帶來的效率提升與創新浪潮。舉例來說，全球上有10億知識型工作者，預計他們年營收約5萬美元，假設AI能使生產力提高10%，將是一個價值5兆美元(=10億×5萬美元×10%)的機會，而這只是知識型工作領域案例。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，一如預期，日本獲得較先前市場定價更好的關稅貿易協議，且全球資金部分自美國轉進基期較低的亞洲等其他市場，此趨勢短期內不易翻轉，著眼日本股票交易價格較成熟市場同儕具評價面優勢，而在經歷了30年的通縮之後邁入通膨環境，隨著國內經濟恢復正常與企業治理改善，結構性股東權益報酬率有望大幅改善，日本股市的風險報酬狀況相當具吸引力，有望持續為資金青睞標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

