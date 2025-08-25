快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國聯準會（FED）主席鮑爾放鴿，升高市場對FED 9月重啟降息循環的預期，反映在債市資金流動上，8月以來債市資金淨流入也持續維持在230億美元以上的高水位。隨著市場預期年底前仍有兩碼的降息空間，資金湧入債市的態勢可望延續。凱基投信表示，降息在即，債券商品可望追求息價雙收，在此同時，受惠降息挹注動能，台股評價也有上調空間，兼具票息收益特性與資本利得成長空間的債股平衡型基金，等於擁有收益與成長雙引擎，投資價值值得留意。

凱基雙核收息債股平衡ETF基金（以下簡稱平衡凱基雙核收息，00981T）研究團隊表示，BBB級評級以上的投資等級債，受惠債信品質穩健，票息相對具競爭力，投資吸引力浮現；而透過債股配置與優化機制，追求收益與成長，平衡凱基雙核收息ETF債券部位得以提供比BBB級債與投等債更好的選擇。根據統計資料顯示，平衡凱基雙核收息ETF債券部位的追蹤指數平均票息率為7.2%，優於BBB級債ETF追蹤指數的平均5.5%，也比投資等級債ETF追蹤指數平均的4.9%為高。

傑克森洞央行年會落幕，FED主席鮑爾會中提到通膨的上行風險漸緩，並釋出9月降息訊號，但同時提及關稅對消費者物價的影響已浮現，且存在高度不確定性。平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，隨著市場進入轉折，預期市場波動加劇，配置7成債券與3成股票的債股平衡型ETF，追求雙核心收益，相對有助強化投資組合的收益能力。即將於9月9日開始募集的平衡凱基雙核收息ETF，債券部位鎖定全球BBB級債打造收益來源，股票部位配置受惠AI趨勢商機的台股市場，瞄準市值前25大企業打造成長引擎，可望成為以收益為核心考量的投資優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

