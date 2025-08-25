這檔ETF主動贏擊 聚焦強勢AI供應鏈

野村投信表示，今（2025）年前七月AI相關的資通訊產品出口額達1,261億美元，較去（2024）年同期暴增5.3倍，不僅超越電子零組件成為第一大出口產業，也抵銷非AI產業停滯的負面影響。電子與加權指數重回月線之上，傳產指數收復半年線，盤面強勢族群AI供應鏈為中長期趨勢，值得注意的是，半導體與電子業因赴美投資而避開對等關稅衝擊，帶動近期股價表現強勢，預期未來在基本面支撐下，資金將持續青睞關稅衝擊較低的相關產業。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF （00980A）經理人游景德分析表示，除了AI題材之外，近期非AI主題的消費性電子也值得留意。蘋果預計在2026年推出摺疊手機與Apple intelligence，搶攻高階智慧手機的新藍海，其中，關鍵的摺疊軸承技術部分，預期將導入台灣相關供應鏈，包括富世達（6805）、兆利（3548）、新日興（3376）等台廠，皆具備多年軸承技術經驗，過去已成功打入華為、oppo等中國大陸摺疊機種供應鏈，在水滴鉸鏈等結構設計領域具領先優勢，一旦 Apple正式加入摺疊機戰局，必定帶動相關零組件需求大幅成長，台廠具備技術優勢，有機會獲得主要訂單，近期相關族群股價已開始反映此題材，市場資金正提前布局。

游景德表示，全球科技巨頭持續加碼AI資本支出，企業財報也反映AI具體貢獻，預期AI仍是資金布局的重點，不過，隨著關稅不確定性逐漸消散，加上聯準會高機率在今年第4季啟動降息，消費性電子也有機會在明年開啟落後補漲行情。短線上市場氛圍在9月中旬FOMC前偏觀望保守，但具備創新題材與確定性需求的個股仍有機會逆勢突圍，現階段應採「選股不選市」策略，聚焦長線趨勢與成長潛力明確的標的，若未來真的出現明顯回檔，反而是投資人等待已久的進場良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。