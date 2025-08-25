愈跌愈買！上周ETF受益人數大增12萬人 創8月來單周新增人數最高

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
台股上周拉回，不過根據集中保管結算所最新統計，投信上周ETF整體受益人數較前一周新增12.5萬人，為8月以來新增受益人數最多的一周，從類型來看，主要新增人數來自台股ETF，包括被動式國內股票型、主動式國內股票型各扮吸金要角，吸引不少ETF新錢湧入。

至於海外股票型，雖上周整體受益人消風，不過主打美股非科技明星、具川普政策概念的新光美國電力基建（009805）、元大航太防衛科技（00965）上周受益人數反而逆勢成長，分別增加3,456、1,752人，成為上周最受投資人追捧的海外股票ETF。

市場分析師表示，美聯準會主席上周在全球央行年會釋放鴿派降息訊號，已提振市場投資氣氛轉佳，若本周三輝達（NVIDIA）財報繼續報佳音，預料潛在資金動能將繼續帶動主被動股票ETF重拾成長態勢，儘管歷史統計，每年8月、9月通常是美台股市表現「淡季」，但從10月開始，第4季進入傳統旺季效應發酵，伴隨聯準會9月啟動降息循環後，預期下波美股攻堅要角除科技股、成長股擔綱外，其他具基本面改善、估值合理卻遭低估的非科技公司，也有望受惠下波資金輪漲效應帶動，扮演下波股價領漲的二把手。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，輝達財報本周三美股盤後公布，AI需求強弱成市場關注焦點，儘管輝達對股市非常重要，因為任何一步走強的跡象都將成點燃美股續漲的催化劑，但如果業績未來能到預期且未來展望謹慎，可能造成高估值AI股風吹草動，影響美台股市出現震盪。相反地，目前美國AI資料中心龐大的用電需求暴增，根據機構法人統計，隨輝達歷代GPU功耗不斷提高，到2030年預期全球資料中心用電量將成長2~3倍，現有美國能源基礎建設無法支撐，加速AI科技業者紛紛轉向具分散式、低碳的供電模式，直接助漲美國電力能源相關企業基本面商機大開。

新光投信量化投資團隊分析，川普2.0政府主張美國能源政策「重啟核能」，雖然不鼓勵再生能源發展，但長期來看，美國AI產業快速發展下的電力需求，預計從2026年開始，將從集中式單一能源架構，轉向分散式低碳能源，包括整合太陽能、風能等間歇性再生能源，搭配地熱、核能等穩定基載電力，加入燃料電池作為備援電力、再結合氫燃料電池、儲能電池與智慧電網架構，統整美國電力能源具高度自主性與調度彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

