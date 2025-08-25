00981A三個月績效猛、贏大盤卻沒什麼人討論？網：低調一點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
今年5月掛牌的主動式ETF 00981A，短短三個月績效驚人，引發網友熱議；有人肯定它重押AI表現亮眼，也有人提醒波動大、歷史太短，長期能否勝過0050仍待觀察。記者曾學仁／攝影
今年5月掛牌的主動式ETF 00981A，短短三個月績效驚人，引發網友熱議；有人肯定它重押AI表現亮眼，也有人提醒波動大、歷史太短，長期能否勝過0050仍待觀察。記者曾學仁／攝影

台股ETF市場再度掀起話題。一名網友在股板發文，指出今年5月才掛牌的主動式ETF「統一台股增長（00981A）」，短短三個月績效表現相當亮眼，對比台股站上24,000點後，仍在10元以下掙扎的00940，讓他直呼「績效也太猛了」，並猶豫該續買0050，還是轉進這檔主動式新兵。

對於00981A，不少網友認為它本質上就是把「統一奔騰基金」ETF化，「很多主動式基金都比ETF強，這支就主動式基金拿來裝ETF」。也有人點出，雖然管理費較高，但若績效能打敗大盤，投資人自然會接受。

也有網友潑冷水，認為00981A正好搭上4月股市大跌後的強勁反彈，績效看起來才會特別突出。「出生沒半年，沒什麼好討論」、「還是要經歷過空頭洗禮才能看出底子」。甚至有人提醒，8月20日台股重挫時，00981A跌幅超過4%，波動程度僅次於正二。

討論串裡，不少人直接拿「ETF之恥」00940來做比較，酸「配息幾次了還沒回到10塊」、「反觀00981A才掛牌就跑贏大盤」。也有人指出，目前00980～2A等主動ETF表現同樣贏過0050，但長期是否能持續，仍有待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 00981A主動統一台股增長 00982A主動群益台灣強棒

