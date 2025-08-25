00981A三個月績效猛、贏大盤卻沒什麼人討論？網：低調一點
台股ETF市場再度掀起話題。一名網友在股板發文，指出今年5月才掛牌的主動式ETF「統一台股增長（00981A）」，短短三個月績效表現相當亮眼，對比台股站上24,000點後，仍在10元以下掙扎的00940，讓他直呼「績效也太猛了」，並猶豫該續買0050，還是轉進這檔主動式新兵。
對於00981A，不少網友認為它本質上就是把「統一奔騰基金」ETF化，「很多主動式基金都比ETF強，這支就主動式基金拿來裝ETF」。也有人點出，雖然管理費較高，但若績效能打敗大盤，投資人自然會接受。
也有網友潑冷水，認為00981A正好搭上4月股市大跌後的強勁反彈，績效看起來才會特別突出。「出生沒半年，沒什麼好討論」、「還是要經歷過空頭洗禮才能看出底子」。甚至有人提醒，8月20日台股重挫時，00981A跌幅超過4%，波動程度僅次於正二。
討論串裡，不少人直接拿「ETF之恥」00940來做比較，酸「配息幾次了還沒回到10塊」、「反觀00981A才掛牌就跑贏大盤」。也有人指出，目前00980～2A等主動ETF表現同樣贏過0050，但長期是否能持續，仍有待觀察。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言