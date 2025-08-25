存6張00878該賣嗎？24歲網友後悔沒買市值型

一名就讀24歲網友Dcard發文表示，自己三年前開始學習定期定額，當初因為價格低，選擇持續買進高股息ETF「00878國泰永續高股息」，累積到6張後，才轉買市值型ETF「006208」。不過他坦言很後悔，直呼「如果當初是買市值型，現在都大賺了，那時候看006208才60元而已」，並詢問是否應該賣掉00878一次轉換為市值型或美股QQQ。

對此，網友意見分歧。有勸他「買都買了不用賣了，定期定額006208，持續買入不要理才是正確的」、「00878不賣，配下來的息改投市值型」。也有人認為機會成本才是關鍵，「賣吧，不要浪費機會成本了」、「直接賣出，然後一次買進自己設定好的配置」。

也有不同角度的建議，有人提到「其實高股息跟市值型可以一半一半」、「看自己現金流夠不夠，夠的話可部分轉換」。但也有人直言，「會這樣問都是買東西的時候不知道自己買的是什麼，所以怎麼處置，自己也沒定見」。

更有網友語帶酸意，「留著吧，6張00878也才12萬…就算存市值型也沒多少」、「高股息不是快要變成低股息了嗎」、「台股就是一坨屎，早就跳去玩美股」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。