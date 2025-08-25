00919、00878、0056破年線還買？知美「持續定期定額」：行情好就免擔心配息卡關
上個月市場謠傳，金管會將要限制高股息ETF，不能配出10% 的高息，結果金管會馬上澄清，這只是收益平準金的使用指引，高股息ETF一樣可以配股息、配資本利得，只要市場行情夠好，一樣可以配出10% 的高息。
自從2023年，高股息ETF人氣暴增，各大投信為了避免高股息ETF的成分股配息遭到稀釋，紛紛加入收益平準金機制。而這時候就已經有所謂的收益平準金動用辦法。
這次舊話題被特別提出來討論，甚至換上一個特別聳動的標題，究竟是不是為了把高股息 ETF 的投資人嚇出場？知美只能說，公道自在人心。
收益平準金的使用說明
先說結論：不但不會少領息，反而還會保障能夠領到真正的配息。這份指引，目的是避免投信業者過度使用收益平準金。以下統整3重點：
第一、ETF實際配息率必須小於指數同時期的參考配息率。
ETF配多少錢，不是投信隨便決定，而是必須參考追蹤指數的實際表現。不可以明明成分股都沒有配息，市場的價格不斷下跌，結果配出幾十%的殖利率。
第二、收益平準金的使用時機。
收益平準金存在的目的，就是避免成分股配息後，太多投資人湧入，導致ETF的配息被稀釋。
所以收益平準金就是當ETF的單位數在短期內大幅度增加，實際配息率小於參考配息率的時候使用。
如果今天規模沒有增加，配息也沒有被稀釋，投信就不需要動用收益平準金。
第三、ETF 配息的優先順序是股息、利息、資本利得。
而且收益平準金必須按照配息次數平均發放，不能在某一個月把收益平準金一次發出去，必須十二個月分次發出。
知美定期定股高股息ETF的目的很單純，就是想要在投資的過程裡面，可以持續領息、持續獲得現金流。所以我不會要求單一種ETF資本利得高、配息也高、抗跌又反彈高，甚至還要求它低波動，這是不可能發生的事情。
0056、00878 跟 00919，每月領到一萬元的配息，需要持有幾張？
00919需要投入的總成本金額最低，只要 892,924 元；0056則是需要投入 1,220,473 元；受益人數最多的00878，需要投入的成本金額最高，總共需要 1,593,000 元。
只是這次金管會消息一出，投資人的反應這麼大，知美相信多少也跟高股息ETF無法連續填息有關係。
2024年以來：殖利率最高的00919，填息機率只有50%，最低；反而是殖利率最低的00878，填息機率83.33%，最高。
也剛剛好對應到知美前面說的，其實高股息ETF能夠配出真正的高息，就是在保障投資人這句話。因為殖利率不是投信用來吸引投資人的方法，投資人選擇高股息，目的只是安穩領息，而且不是左手換右手，必須領到真金白銀。
當然，實際的配息表現，還是要等投信公告最準確。但是至少在現階段，我們還不需要擔心高股息 ETF 的配息來源突然卡關。
0056、00878、00919 三檔高人氣 ETF 的規模，都已經突破 4000 億，但是只有受益人數最高的 00878，經理費、保管費最低。
而追蹤指數的不同，連帶也讓追蹤的檔數不一樣：00878 成分股只有 30 檔，00919 成分股有 40 檔，0056 成分股最多有 50 檔，最符合 ETF 持有一攬子股票是為了分散風險的目的。
殖利率表現方面，00919 群益台灣精選高息，殖利率 13.44% 表現最驚人。
今年以來實際的含息總報酬率表現，0056 元大高股息的 4.19% 最高，00878 的 0.63% 排名第二，00919 則是負的 1.85% 排名第三。
另外，現在這三檔高股息 ETF 價格低於年線，所以有不少觀眾朋友詢問知美：現在適合進場嗎？能不能夠進場，因為知美不知道你的收入，不知道你的存款，不知道你投入的金額，所以希望你可以自己根據自身的條件做出判斷。
而想要獲得對應的殖利率，0056、00919 目前的殖利率高於 9%，00878 的殖利率落在 7% 到 8% 之間。
總結來說，投信投顧公會提出的 ETF 採用收益平準金作為收益分配來源的實務指引，並不是限制高股息 ETF 殖利率，反而保障投資人領到真實殖利率。
|比較項目
|0056
元大高股息
|00878
國泰永續高股息
|00919
群益台灣精選高息
|需投入總成本
（每月領 1 萬元配息）
|NT$ 1,220,473
|NT$ 1,593,000
|NT$ 892,924
|成分股數
|50 檔
|30 檔
|40 檔
|經理費 / 保管費
|較高
|最低
|較高
|殖利率（最新）
|> 9%
|7% ～ 8%
|13.44%
|含息總報酬率
（今年以來）
|4.19%
|0.63%
|-1.85%
|填息機率
（2024 年以來）
|—
|83.33%
|50%
|可維持配息的
平準金規模
|—
|約 15.6G（最長久）
|約 9G（最短）
