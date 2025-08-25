台股上周拉回 投資人逢低布局主動式 ETF

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

受到美聯準會態度轉鴿，市場預期降息有望的激勵，台股25日收復2.4萬點大關。上周不少投資人趁大盤震盪之際加碼買進，ETF市場整體受益人數單周大增12.5萬人，其中又以主動統一台股增長（00981A）買氣最旺，抱回總成交量及受益人數增幅的雙冠王。00981A今日盤中最高曾觸及13.10元，漲幅一度逼近3.5%。

根據CMoney統計，上周ETF市場買氣熱絡，成交量排行榜的前兩名均由主動式ETF包辦。買氣最旺的為主動統一台股增長（00981A），上周總成交量逼近72.7萬張，受益人數增幅高達64.9%，兩項數據均為ETF市場中的第一名。居次的則是主動群益台灣強棒（00982A），上周總成交量約51.1萬張。國泰永續高股息（00878）及元大台灣50（0050）上周總成交量也來到40萬張以上。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，Fed降息預期上升，市場可望迎來資金挹注。加上AI需求成長相當快速，供不應求的現象已從供應鏈上的一線廠商，逐漸擴散至二、三線廠商，相關供應鏈台廠的獲利表現正逐步上修中，有望持續推升台股指數表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

