標普500的遺珠 Shopify 這檔ETF卻持有這熱門潛力股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Shopify營收將持續成長（資料來源：Wind、 Statista）
在政策推動下，美國製造業與國防產業持續受惠，《大而美法案》加上數百億美元基建與國防支出，為半導體、工業及軍工產業帶來新一波成長契機。另一方面，資訊科技產業在標普500中比重達33%，顯示美股能有效反映全球產業結構的演變。

永豐美國大型500 ETF（00858）成分股中，Shopify是其中具代表性的潛力企業。憑藉其優勢脫穎而出，四大優勢，包含1.簡單易用：直覺化介面，簡單快速建立專業網店；2.功能全面：支援多渠道銷售、多語言、多貨幣交易；3.社群整合：與Meta、Google、TikTok串聯；4.應用生態：整合第三方工具進行行銷、物流、數據分析。

Shopify憑藉其強大生態系統，在中小企業與新創市場穩固領先地位，持續透過創新與全球擴張鞏固競爭力。市場預估，營收將自2025年110.08億美元，到2027年為161.08億美元。

值得注意的是，Shopify尚未納入標普500，卻已被STOXX美國500指數選入，反映其投資策略聚焦於高成長潛力的優質企業。投資人透過00858永豐美國大型500 ETF，可同時掌握政策受惠產業的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

