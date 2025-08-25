台股活水來了 這檔市值型ETF將拉高台積電權重

川普政府政策反覆，儘管美國對等關稅議題降溫，但半導體關稅仍有變數，台股近期波動加劇，上周五（22日）台股盤中開高走低，一度重回24,000點，國泰投信表示，股市短暫修正為健康現象，投資宜看長不看短，長線來看台股仍是上行趨勢，建議適度配置市值型ETF參與台灣企業成長，新一代的市值型ETF國泰台灣領袖50（00922），一張約2萬多元，價格親民好入手，2025年5月更主動調降經管費，本周三（27日）即將拉高台積電（2330）權重與大盤對齊，成為第一檔率先更新追蹤指數規則的市值型ETF，更趨近台股大盤，替投資人超前部署。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，截至7月底，護國神山台積電占大盤近四成，隨著AI發展火熱，半導體需求只會更多，未來台積電在台股的權重有機會繼續提高，為因應這個轉變，金管會調整ETF單一持股上限標準，放寬到以大盤權重為上限，00922成為主要受惠的ETF，投資人在8月27日收盤後，即可看到00922的台積電權重調整到接近大盤權重，相比一張台積電股票需要準備上百萬元，走平價路線的00922股價還不到台積電的2%，一張兩萬多元，讓台積電為自己打工。

蘇鼎宇指出，00922主要追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，不僅聚焦市值大、流動性佳之50檔領袖級台股企業，也會考慮企業的低碳轉型分數來調整持股權重，指數從2013年11月成立日起算，截至7月31日，累積的含息報酬率達到400.37%，比台灣加權報酬指數高出63.46%，顯示長期回測來看，指數加入低碳轉型分數條件進行篩選後，有機會創造比大盤更高的報酬率。

國泰投信ETF研究團隊表示，主計總處日前公布最新預測，雖然有對等關稅風險，不過在AI需求與出口成長超乎預期之下，將今年經濟成長預測上修至4.45％，估2026年人均GDP將首度超過4萬美元；且7月外銷訂單也繳出亮眼成績，達到576.4億美元，續創歷年同月新高紀錄，接下來持續受惠於AI需求暢旺，電子產品表現優良，預估8月外銷訂單仍可維持雙位數成長，可樂觀看待台股景氣，建議投資人把握台股拉回時機點，勇敢進場配置市值型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。