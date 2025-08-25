布局Nasdaq 100 指數相關ETF 掌握科技巨頭長期成長動能

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國聯準會主席鮑爾上周放鴿，激勵標普500與那斯達克指數創近月最大漲幅。（路透）
美國聯準會主席鮑爾上周放鴿，激勵標普500與那斯達克指數創近月最大漲幅。中國信託投信指出，美股在財報優於預期與資本支出持續上修的帶動下，長期成長趨勢不變，尤其目前科技股評價雖偏高，但相對標普500指數仍不算昂貴，建議可布局追蹤Nasdaq 100指數的相關ETF，並透過定期定額方式投入降低波動，掌握大型科技股長期成長動能。

中信Nasdaq（009800）經理人王建武表示，美國科技巨頭資本支出維持高檔，包含微軟、谷歌、臉書均維持或增加資本支出，亞馬遜上半年資本支出為500億美元，預計下半年將增至600億美元，顯示AI與雲端相關投資持續擴張。另觀察標普500指數各產業中，資訊科技有55%營收來自非美國市場，憑藉其高度國際化布局，投資美股更能掌握多元市場機會並分散風險。

王建武指出，以美國主要科技股指數那斯達克（NDX）為例，目前本益比約27.1倍，雖高於5年平均值25.6倍，但仍落在平均值的一個標準差範圍內，相對標普500指數已突破一個標準差，顯示科技股雖然評價偏高，但仍屬合理區間。

王建武分析，在台灣掛牌的美股ETF中，考量目前科技股評價相對大盤便宜，以美國四大指數來說，較推薦追蹤Nasdaq 100指數相關的ETF如富邦Nasdaq（00662）、中信Nasdaq（009800），根據指數結構，Nasdaq 100前三大產業分別為資訊科技（52%）、通訊服務（15%）、循環消費（13%），正是推動美股長期成長的核心動能，且其涵蓋蘋果、微軟、輝達等龍頭企業，具備高成長性與產業代表性。

投資人若進一步考量經保費率較低、入手門檻更親民、且成交量也較大、折溢價較低的因素，則可選擇009800。中國信託投信建議投資人，若擔心美股短線波動，不妨以定期定額方式進場，除能有效分散風險，也能平滑進場成本。009800單張約1萬元，入手門檻親民，對於小資族而言，是切入美股投資的理想選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

