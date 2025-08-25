高股息配息縮水？00878防禦穩健而00919高息爆發：投資是長期一直擔憂真的很累！

現階段看似配息縮水高股息

用圖與歷史數據真相是如何呢

舉例00878與00919比較

國泰永續高股息（00878）

看歷史配息線圖持續上漲中，不過對比前幾次配息縮水是事實，但殖利率表現歷年平均還有6%以上，最新配息殖利率高達9.42%。

連續配息邁入第六年了，我覺得00878就是防禦標的，表現真的相當不錯了，但想要領高配息00878也許不適合你。

群益台灣精選高息（00919）

平均殖利率9.58%，最新一期殖利率高達13.58%。

但相對配出這麼高的利息，裡頭成分是否屬於資本利得居多？不然這麼高的殖利率實在是不太正常。

連續配息邁入第三年。有人想要高息也希望他盡快填息，最好股價還要持續上漲，這樣就能安心繼續持有領息了，但是事實是跟自己的理想有著落差。如果存股有這麼簡單就好了。

另外我覺得對一檔成立不到3年的產品00919來說，表現真的已經很棒了，最快突破4000億的ETF，持續配息維持4次都配發0.72元。

不過近期實在因為陷入貼息狀況，而陷入沼澤中。不過這陣子很多人，對於它持續買進金融股這件事，抱持還能配出高息表示懷疑。還是持續領息繼續看戲吧。

買進ETF存股就是為了讓自己輕鬆投資，如果連這樣簡單方式也會那麼擔心，真的得要考慮是否還要繼續買進ETF的事情。畢竟投資是走長期，這樣一直擔憂真的很累不是嗎？

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。