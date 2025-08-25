群益短天期債 00985B 開募 每股發行價格10元、9月11日掛牌

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近三年不同年期全球投資等級債券的年化報酬率與波動度表現。（資料來源:ICE美銀美林系列債券指數、2025/08/25）
聯準會將在9月中旬召開利率決策會議，目前市場對9月降息的預期來到近9成，不過從更長遠的眼光來看，後續聯準會降息節奏的快慢，仍須取決於通膨與經濟數據表現，因此在利率走勢仍有變數下，債券投資更須留意利率波動風險；群益投信發行的「00985B 群益ESG投等債0-5」25日開募，是新一代短天期債ETF，每股發行價格10元，採取月配息機制，預計9月11日掛牌。

群益投信發行「00985B 群益ESG投等債0-5」，在投資組合建構上，成分券鎖定票面利率大於4.5%的成熟市場短天期ESG BBB級投資等級公司債，產業布局多元，一次滿足投資人對於波動控管、穩健收益以及資產品質三大核心需求。

群益投信債券ETF投資研究團隊表示，債券ETF已是不少台灣投資人存債的首選工具，用以建立穩健收益來源與實踐資產配置，不過存債最易遇到的挑戰便為利率波動風險，當國際局勢、經濟數據或政策面出現變化，債券價格也可能隨之波動。

群益投信債券ETF投資研究團隊指出，為解決投資人在存債上可能遇到的難點，00985B在產品設計上更加訴求取得收益與風險的平衡點，精選ESG表現佳之短天期BBB級企業債，進一步從持有債券到期年期來看，00985B是目前市面上唯一可持有債券至到期的投等債ETF，成分債年限為0-5年，既有存續期短、波動度較低的特性，持有至到期的債券則將依面額取回資金，也讓收益不確定風險降低，從收益角度來看，00985B的成分券鎖定票面利率4.5%以上的債券，以此強化息收能力，為投資人打造品質、波動、收益三者兼顧的存債利器。

群益ESG投等債0-5 (00985B)經理人謝明志指出，觀察近三年不同年期的投資等級債之年化報酬率與年化波動度表現，0-5年投等債的年化報酬率近5.54%，相較其他年期來得優異，而其年化波動度為2.19%，也是各年期投等債中，相對較低的水準，展現其穩健、低波的特性。

謝明志表示，整體來看，短天期投資等級債因具有收益穩健與存續期低的優勢，正是當前投資人可用於兼顧息收來與波動控管的優選資產，而以ESG作為選債準則之一的0-5年期短天期BBB投等債ETF是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震的優先考量標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

