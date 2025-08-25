快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

00922超前部署…台積電（2330）權重同步大盤！一張僅2萬多元

聯合新聞網／ 綜合報導
川普政策反覆下，台股震盪整理。國泰台灣領袖50（00922）將於8/27起拉高台積電權重與大盤同步，一張只要兩萬多元，投資人可低門檻參與台股龍頭與AI成長紅利。中央社
川普政策反覆下，台股震盪整理。國泰台灣領袖50（00922）將於8/27起拉高台積電權重與大盤同步，一張只要兩萬多元，投資人可低門檻參與台股龍頭與AI成長紅利。中央社

川普政府政策反覆，儘管美國對等關稅議題降溫，但半導體關稅仍有變數，台股近期波動加劇，上週五台股盤中開高走低，一度重回24,000點，國泰投信表示，股市短暫修正為健康現象，投資宜看長不看短，長線來看台股仍是上行趨勢，建議適度配置市值型ETF參與台灣企業成長，新一代的市值型ETF國泰台灣領袖50（00922），一張約兩萬多元，價格親民好入手，今年五月更主動調降經管費，本周三(8/27)即將拉高台積電權重與大盤對齊，成為第一檔率先更新追蹤指數規則的市值型ETF，更趨近台股大盤，替投資人超前部署。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，截至七月底，護國神山台積電占了大盤近四成，隨著AI發展火熱，半導體需求只會更多，未來台積電在台股的權重有機會繼續提高，為了因應這個轉變，金管會調整ETF單一持股上限標準，放寬到以大盤權重為上限，00922成為主要受惠的ETF，投資人在8/27收盤後，即可看到00922的台積電權重調整到接近大盤權重，相比一張台積電股票需要準備上百萬元，走平價路線的00922股價還不到台積電的2%，一張兩萬多元，讓台積電為自己打工。

蘇鼎宇進一步指出，00922主要追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，不僅聚焦市值大、流動性佳之50檔領袖級台股企業，也會考慮企業的低碳轉型分數來調整持股權重，指數從2013年11月成立日起算，截至7/31，累積的含息報酬率達到400.37%，比台灣加權報酬指數高出63.46%，顯示長期回測來看，指數加入低碳轉型分數條件進行篩選後，有機會創造比大盤更高的報酬率。

國泰投信ETF研究團隊表示，主計總處日前公布最新預測，雖然有對等關稅風險，不過在AI需求與出口成長超乎預期之下，將今年經濟成長預測上修至4.45％，估明年人均GDP將首度超過4萬美元；且7月外銷訂單也繳出亮眼成績，達到576.4億美元，續創歷年同月新高紀錄，接下來持續受惠於AI需求暢旺，電子產品表現優良，預估8月外銷訂單仍可維持雙位數成長，可樂觀看待台股景氣，建議投資人把握台股拉回時機點，勇敢進場配置市值型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 市值型 對等關稅 2330台積電 00922國泰台灣領袖50ETF基金

延伸閱讀

高資產族會重壓股市？內行曝「只是配置一部分」：多元現金流才是真底氣

13萬片光電板颱風吹壞 堆在滯洪池！網酸：支持綠電的帶回家

鮑爾放鴿救市…美股大漲！台股要挑戰2萬4

PCB瘋漲後的警訊？謝金河點名「3檔太OVER」網友反喊：要噴了

相關新聞

00922超前部署…台積電（2330）權重同步大盤！一張僅2萬多元

川普政府政策反覆，儘管美國對等關稅議題降溫，但半導體關稅仍有變數，台股近期波動加劇，上週五台股盤中開高走低，一度重回24,000點，國泰投信表示，股市短暫修正為健康現象，投資宜看長不看短，長線來看台股

台股創高後震盪…ETF卻熱爆！00961、00701成資金避風港

台股持續高檔震盪，上周（8/18～8/22）原先不畏關稅利空影響氣勢如虹，一度突破2024年的歷史高點24,416點後，雖然後又受到美國科技股拉回，及靜待鮑影響，重挫728點，陷入震盪拉回格局，不過，

00981A、00982A成焦點 主動式ETF績效勝0050！夏綠蒂：成交量擠進前五大

＊原文發文時間為8月20日 近期台股主動式ETF熱門，今天熱門成交量前五檔，主動式ETF就佔了兩檔，分別是00981A與00982A。 00981A聚焦市值排名前300大的企業，重視技術領先和成長

高股息不再最甜？非投等債00945B奪冠 00741B、00727B也勝多檔月配高息ETF

台股近期下殺728點，高股息ETF能否繼續扮演「現金流守護神」的角色，再度成為市場討論焦點。不過，若從近一年的年化配息表現來看，部分非投資等級債ETF的成績，其實已經悄悄超越高股息ETF。 根據統計

想領息又怕風險？雷龍：00950B靠A級信評、中天期設計打出高CP值

在投等債ETF大比拚中，00950B以中天期設計結合A級信評，配息率超過6%，兼顧收益與風險，表現不輸高股息ETF，成為保守投資人配置資產的亮眼選擇。

群益短天期債 00985B 開募 每股發行價格10元、9月11日掛牌

聯準會將在9月中旬召開利率決策會議，目前市場對9月降息的預期來到近9成，不過從更長遠的眼光來看，後續聯準會降息節奏的快慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。