台股創高後震盪…ETF卻熱爆！00961、00701成資金避風港

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪回檔，但ETF受益人數不減反增。00961一週狂增50%受益人數突破3萬創新高，00878、00900等高股息ETF同樣受捧，0050、00913也吸引資金逢低承接，投資人展現「防禦＋成長」雙布局策略。中央社
台股震盪回檔，但ETF受益人數不減反增。00961一週狂增50%受益人數突破3萬創新高，00878、00900等高股息ETF同樣受捧，0050、00913也吸引資金逢低承接，投資人展現「防禦＋成長」雙布局策略。中央社

台股持續高檔震盪，上周（8/18～8/22）原先不畏關稅利空影響氣勢如虹，一度突破2024年的歷史高點24,416點後，雖然後又受到美國科技股拉回，及靜待鮑影響，重挫728點，陷入震盪拉回格局，不過，觀察上周台股ETF受益人數隨著台股創下歷史新高，也有明顯成長。

根據CMoney截至8月22日的統計數據，上周ETF受益人數增長最為顯著的是FT臺灣永續高息（00961），受益人數首次突破3萬人大關，同時也創下歷史新高，單周受益人數增幅高達50％。其他如國泰股利精選30（00701）、富邦特選高股息30（00900）、國泰永續高股息（00878）等高股息ETF也都名列台股ETF受益人數增幅前十名之中，顯見在盤勢不明朗的環境下，投資人傾向將資金配置於能提供穩定現金流的高股息產品，做為防禦性部位。

台股ETF受益人數周增幅排行榜

排名股票代碼名稱受益人數受益人數增幅(%)
100961FT臺灣永續高息3007750.14
200701國泰股利精選304629416.35
30050元大台灣5014394499.16
400913兆豐台灣晶圓製造30078.36
5009804聯邦台精彩50127544.88
60052富邦科技279382.55
700900富邦特選高股息301935832.51
80057富邦摩台4621.32
900891中信關鍵半導體1155261.17
1000878國泰永續高股息17422010.65

資料來源：CMoney　資料日期：2025.08.22

值得留意的是，雖然台股在創下歷史新高紀錄後，又陷拉回盤整格局，市場出現劇烈波動，投資人對於大型權值股與核心科技產業的信心依然堅定。資金透過ETF流入的趨勢未減。投資人的策略除了鎖定高股息ETF以應對波動，其次則是看好產業的長期前景，逢低承接科技與半導體ETF。

市場規模最大、有「國民ETF」之稱的元大台灣50（0050），受益人數一周內也增加了9.16%。此外，專注於半導體產業的兆豐台灣晶圓製造（00913）與中信關鍵半導體（00891）也雙雙上榜，顯示在指數拉回時，投資人選擇逢低佈局台灣最具競爭力的產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

受益人數 00701國泰股利精選30 00961臺灣ESG永續高息

