台股創高後震盪…ETF卻熱爆！00961、00701成資金避風港
台股持續高檔震盪，上周（8/18～8/22）原先不畏關稅利空影響氣勢如虹，一度突破2024年的歷史高點24,416點後，雖然後又受到美國科技股拉回，及靜待鮑影響，重挫728點，陷入震盪拉回格局，不過，觀察上周台股ETF受益人數隨著台股創下歷史新高，也有明顯成長。
根據CMoney截至8月22日的統計數據，上周ETF受益人數增長最為顯著的是FT臺灣永續高息（00961），受益人數首次突破3萬人大關，同時也創下歷史新高，單周受益人數增幅高達50％。其他如國泰股利精選30（00701）、富邦特選高股息30（00900）、國泰永續高股息（00878）等高股息ETF也都名列台股ETF受益人數增幅前十名之中，顯見在盤勢不明朗的環境下，投資人傾向將資金配置於能提供穩定現金流的高股息產品，做為防禦性部位。
台股ETF受益人數周增幅排行榜
|排名
|股票代碼
|名稱
|受益人數
|受益人數增幅(%)
|1
|00961
|FT臺灣永續高息
|30077
|50.14
|2
|00701
|國泰股利精選30
|46294
|16.35
|3
|0050
|元大台灣50
|1439449
|9.16
|4
|00913
|兆豐台灣晶圓製造
|3007
|8.36
|5
|009804
|聯邦台精彩50
|12754
|4.88
|6
|0052
|富邦科技
|27938
|2.55
|7
|00900
|富邦特選高股息30
|193583
|2.51
|8
|0057
|富邦摩台
|462
|1.32
|9
|00891
|中信關鍵半導體
|115526
|1.17
|10
|00878
|國泰永續高股息
|1742201
|0.65
資料來源：CMoney 資料日期：2025.08.22
值得留意的是，雖然台股在創下歷史新高紀錄後，又陷拉回盤整格局，市場出現劇烈波動，投資人對於大型權值股與核心科技產業的信心依然堅定。資金透過ETF流入的趨勢未減。投資人的策略除了鎖定高股息ETF以應對波動，其次則是看好產業的長期前景，逢低承接科技與半導體ETF。
市場規模最大、有「國民ETF」之稱的元大台灣50（0050），受益人數一周內也增加了9.16%。此外，專注於半導體產業的兆豐台灣晶圓製造（00913）與中信關鍵半導體（00891）也雙雙上榜，顯示在指數拉回時，投資人選擇逢低佈局台灣最具競爭力的產業。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
