台股創高後震盪…ETF卻熱爆！00961、00701成資金避風港

台股持續高檔震盪，上周（8/18～8/22）原先不畏關稅利空影響氣勢如虹，一度突破2024年的歷史高點24,416點後，雖然後又受到美國科技股拉回，及靜待鮑影響，重挫728點，陷入震盪拉回格局，不過，觀察上周台股ETF受益人數隨著台股創下歷史新高，也有明顯成長。

根據CMoney截至8月22日的統計數據，上周ETF受益人數增長最為顯著的是FT臺灣永續高息（00961），受益人數首次突破3萬人大關，同時也創下歷史新高，單周受益人數增幅高達50％。其他如國泰股利精選30（00701）、富邦特選高股息30（00900）、國泰永續高股息（00878）等高股息ETF也都名列台股ETF受益人數增幅前十名之中，顯見在盤勢不明朗的環境下，投資人傾向將資金配置於能提供穩定現金流的高股息產品，做為防禦性部位。

台股ETF受益人數周增幅排行榜

排名 股票代碼 名稱 受益人數 受益人數增幅(%) 1 00961 FT臺灣永續高息 30077 50.14 2 00701 國泰股利精選30 46294 16.35 3 0050 元大台灣50 1439449 9.16 4 00913 兆豐台灣晶圓製造 3007 8.36 5 009804 聯邦台精彩50 12754 4.88 6 0052 富邦科技 27938 2.55 7 00900 富邦特選高股息30 193583 2.51 8 0057 富邦摩台 462 1.32 9 00891 中信關鍵半導體 115526 1.17 10 00878 國泰永續高股息 1742201 0.65

資料來源： CMoney 資料日期： 2025.08.22

值得留意的是，雖然台股在創下歷史新高紀錄後，又陷拉回盤整格局，市場出現劇烈波動，投資人對於大型權值股與核心科技產業的信心依然堅定。資金透過ETF流入的趨勢未減。投資人的策略除了鎖定高股息ETF以應對波動，其次則是看好產業的長期前景，逢低承接科技與半導體ETF。

市場規模最大、有「國民ETF」之稱的元大台灣50（0050），受益人數一周內也增加了9.16%。此外，專注於半導體產業的兆豐台灣晶圓製造（00913）與中信關鍵半導體（00891）也雙雙上榜，顯示在指數拉回時，投資人選擇逢低佈局台灣最具競爭力的產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。