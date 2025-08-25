00981A、00982A成焦點 主動式ETF績效勝0050！夏綠蒂：成交量擠進前五大

＊原文發文時間為8月20日

近期台股主動式ETF熱門，今天熱門成交量前五檔，主動式ETF就佔了兩檔，分別是00981A與00982A。

00981A聚焦市值排名前300大的企業，重視技術領先和成長能力；00982有7成是量化選股以中大型股為主，另外3成是質化選股以中小型股為主。

00981A經理費+保管費超過1.3%，這是主動操作的代價。

年配息對我來說不太有感，因為看成分股就會知道，這檔要注重的是資本利得。

這檔ETF我會歸類為偏進攻型資產配置的一環，適合相信台股科技長線趨勢的投資人。

00982A這檔我覺得比較「投信派」的風格：選股靠質化+量化，組合比較分散，有金融、有傳產，電子也有

費用相對低，經理費0.8%、保管費也低，季配息是很大的誘因，尤其對喜歡現金流的族群。

以近一個月的報酬率來看，00981A漲幅6.75%，00981A漲幅5.08%，都打敗0050的報酬率1.57%

這兩檔近期都有滿好表現，但剛好近幾個月AI股表現也亮眼，剛好在順風期，接下來也滿期待遇到空頭時，主動式ETF的表現

00981A前10大成分股依序為台積電、貿聯-KY、世芯-KY、奇鋐、台達電、智邦、台光電、鴻海、金像電、健策。

前10大成分股加總佔比56.87%。

00982A前10大成分股依序為台積電、緯穎、奇鋐、京元電子、緯創、台達電、智邦、台光電、勤誠、川湖。

前10大成分股加總佔比45.04%。

