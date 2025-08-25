快訊

永豐兩檔股債ETF 配息金額出爐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
長天期投資等級債券兼具抵禦經濟風險與參與降息行情的優勢。中央社
隨著美國7月CPI數據低於預期及財長釋出9月可能降息訊號，市場正逐步釋放通膨壓力緩解的利多，美國聯準會降息的預期持續升溫。這樣的環境下，避險資金紛紛湧向高品質、收益穩定的投資標的，特別是具備良好信用基礎的長天期投資等級債券，其兼具防禦風險與參與降息行情的雙重優勢。

永豐ESG銀行債15+ETF（00958B）研究團隊表示，長天期投資等級債券兼具抵禦經濟風險與參與降息行情的優勢。儘管降息預期略有收斂，市場對高品質資產的需求依然強勁，特別是具備特色的銀行債，因其穩健信用與收益特性，持續吸引追求穩定配置的資金流入，透過債券ETF，投資人可便捷參與降息帶來的資本利得與收益機會。

永豐優息存股ETF（00907）研究團隊指出，00907精選金融、海空運及傳統產業等排除波動較大的電子股，投資組合具低波動與抗跌特性。根據永豐投信官網截至8月13日資料，00907前十大持股包括包含長榮（2603）、陽明（2609）、中信金（2891）、聚陽（1477）、富邦金（2881）、長榮航（2618）、元大金（2885）、寶成（9904）、玉山金（2884）、永豐金（2890）等具穩定股息與價值穩定的金融與傳產類股。研究團隊建議，投資人可搭配不同投資邏輯的ETF，打造兼具抗跌與成長潛力的組合，實現股息現金流與資本利得的雙重收益。

永豐投信發布兩檔股債ETF最新配息公告，分別為永豐優息存股ETF（00907）、永豐ESG銀行債15+ ETF(00958B)，8月25日為最後買進日，均在8月26日進行除息，並在9月19日發放配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 降息 00907永豐優息存股

