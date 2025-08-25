高股息不再最甜？非投等債00945B奪冠 00741B、00727B也勝多檔月配高息ETF

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
非投等債ETF近一年殖利率表現優於高股息ETF，其中00945B以7.8%居冠，00741B、00727B分別達6.79%、5.64%，均高於00929、00939等高股息ETF的5%上下。圖／本報資料照片
台股近期下殺728點，高股息ETF能否繼續扮演「現金流守護神」的角色，再度成為市場討論焦點。不過，若從近一年的年化配息表現來看，部分非投資等級債ETF的成績，其實已經悄悄超越高股息ETF。

根據統計，熱門月配型高股息ETF如00929過去一年年化殖利率為5.21%，00939為4.78%，00940則是4.73%，其餘幾檔如00944、00946、00934與00936，多數落在3.4%至4.7%區間。相較之下，非投資等級債ETF表現明顯更好：復華彭博非投等債（00710B）年化殖利率5.2%，國泰1-5Y非投等債（00727B）5.64%，富邦全球非投等債（00741B）6.79%，而凱基美國非投等債（00945B）更以7.8%居首，成為目前少數年化逼近8%的ETF。

以00945B為例，成立以來配息水準多落在0.1元上下，近期雖一度因匯率波動而調降至0.079元，但最新已回升至0.081元，顯示配息表現仍具穩定性。累計換算，00945B近一年的年化殖利率達7.8%，不僅在非投等債中居冠，也遠勝多數高股息ETF。

事實上，非投資等級債雖然名義上風險高於投資等級債，但仍有其穩健基礎。多數發債企業已完成再融資，短期償債壓力不大，加上聯準會年底降息的可能性升高，對這類資產形成正面支撐。特別是以美元計價的ETF，在匯率回穩後，除了配息，投資人還可能額外受惠於價差。

其他同類產品表現同樣值得關注。例如00741B的配息曾從0.215元下降至0.184元，近期已回升到0.203元；00727B則連續三個月維持0.57元水準，殖利率因股價下修而增加；00710B則持續提供5%以上的配息，對於偏好穩健收益的投資人而言依然具有吸引力。

高股息ETF在過去幾年憑藉高配息成為焦點，但隨著配息下修，吸引力相對減弱。反觀非投等債ETF，不僅配息水準持穩，殖利率甚至更高，逐漸成為投資人長期現金流配置的新選擇。00945B以7.8%年化殖利率暫居領先，若能持續維持穩定配息，在高股息與債券兩大投資主題之間，或許會成為越來越多投資人的「第三條路」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

