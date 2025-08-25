高息AI ETF投資價值浮現 兼顧收益與產業成長趨勢

市場對關稅議題反映逐步淡化，加上預期Fed可望於9月降息，持續激勵台股人氣。展望後市，受惠AI產業成長趨勢明確，分析師估計，2025年台股企業獲利年增率仍有逾16%的高水準，且2026年獲利年增率仍有二位數，台股後市仍有高點可期，短線若急跌可分批布局，建議優先布局高息AI ETF，兼顧資本利得及配息現金流。

台新AI優息動能ETF（00962）研究團隊指出，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起了熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放，從台積電、輝達財報及展望來看，AI成長趨勢更加確定。

分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024~2030年的年複合成長率（CAGR）達83%，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI廠將是最大受惠者。

台新AI優息動能ETF研究團隊表示，美國四大CSP廠展望樂觀，AI前景無虞。Mircosoft 第4季預估資本支出為242億美元，年增率高達27%，主要因算力供不應求，估計2026上半年還是會處於供不應求的狀態。

分析師估計台股企業獲利年增率

Meta 2025年全年資本支出預計達660至720億美元，2026年仍將大幅成長，反映AI與基礎設施擴張需求；Amazon預計2025年資本支出達1,050~1,120億美元左右，年增率達四成，大部分支出用於支援AWS基礎設施。

台灣AI供應鏈深具競爭優勢，是受惠相對大的族群，布局聚焦在AI概念股的台股ETF，可掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

凱基台灣AI50ETF研究團隊指出，只要AI晶片及伺服器出貨量與平均銷售單價上揚，企業獲利表現可望持續成長，台廠供應鏈動能也有望進補，台股本益比就有擴張空間。在資金輪動加速下，參與AI趨勢，建議透過上中下游供應鏈全面布局的AI ETF，全面掌握台廠相關供應鏈獲利成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。