高息AI ETF投資價值浮現 兼顧收益與產業成長趨勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股後市仍有高點可期，短線若急跌可分批布局，建議優先布局高息AI ETF，兼顧資本利得及配息現金流。 路透
台股後市仍有高點可期，短線若急跌可分批布局，建議優先布局高息AI ETF，兼顧資本利得及配息現金流。 路透

市場對關稅議題反映逐步淡化，加上預期Fed可望於9月降息，持續激勵台股人氣。展望後市，受惠AI產業成長趨勢明確，分析師估計，2025年台股企業獲利年增率仍有逾16%的高水準，且2026年獲利年增率仍有二位數，台股後市仍有高點可期，短線若急跌可分批布局，建議優先布局高息AI ETF，兼顧資本利得及配息現金流。

台新AI優息動能ETF（00962）研究團隊指出，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起了熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放，從台積電、輝達財報及展望來看，AI成長趨勢更加確定。

分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024~2030年的年複合成長率（CAGR）達83%，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI廠將是最大受惠者。

台新AI優息動能ETF研究團隊表示，美國四大CSP廠展望樂觀，AI前景無虞。Mircosoft 第4季預估資本支出為242億美元，年增率高達27%，主要因算力供不應求，估計2026上半年還是會處於供不應求的狀態。

分析師估計台股企業獲利年增率
分析師估計台股企業獲利年增率

Meta 2025年全年資本支出預計達660至720億美元，2026年仍將大幅成長，反映AI與基礎設施擴張需求；Amazon預計2025年資本支出達1,050~1,120億美元左右，年增率達四成，大部分支出用於支援AWS基礎設施。

台灣AI供應鏈深具競爭優勢，是受惠相對大的族群，布局聚焦在AI概念股的台股ETF，可掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

凱基台灣AI50ETF研究團隊指出，只要AI晶片及伺服器出貨量與平均銷售單價上揚，企業獲利表現可望持續成長，台廠供應鏈動能也有望進補，台股本益比就有擴張空間。在資金輪動加速下，參與AI趨勢，建議透過上中下游供應鏈全面布局的AI ETF，全面掌握台廠相關供應鏈獲利成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 台股

延伸閱讀

鮑爾放鴿、美股四大指數大漲 台股重返24,000點機會高

最便宜方案138元！ChatGPT活躍用戶暴增 OpenAI將設印度辦事處

高息又月配…00945B年化配息近8％！林艾比：信用分散＋短存續期降低利率風險

數位發展部再罰Meta 250萬元 Meta：與數發部持續改進通報流程

相關新聞

高息AI ETF投資價值浮現 兼顧收益與產業成長趨勢

市場對關稅議題反映逐步淡化，加上預期Fed可望於9月降息，持續激勵台股人氣。展望後市，受惠AI產業成長趨勢明確，分析師估...

00919買進10張、00929加碼1張！存股哥：00919重倉金融股…下周值得期待？

十年前的存股人千錘百鍊、現在的存股人存一個月；週一說要存股、週三停損賣出，這一年來很多人都下車了，我還是堅持自己的存股之道，因為存股看得是十年後的未來，短期的帳損與波動很正常，能不能持續讓資產增長才是

海外ETF犀利 投資大熱門

國人投資海外向來以美國居多，但隨著ETF投資商品被認同，除國外ETF可透過複委託方式投資之外，國內投信也紛紛發行海外ET...

00918三年報酬率近翻倍！謝富旭：成分股不僅填息部分甚至有資本利得

華視《鈔錢部署》節目中，主持人盧燕俐邀請存股總編謝富旭，針對高股息ETF進行分析。 其中，大華優利高填息30（00918）成為焦點。 三年報酬率近97% 謝富旭指出，00918從成立

00878配息連三降仍有7.6％殖利率！謝富旭：投資人免過度恐慌

華視節目《鈔錢部署》最新一集中，主持人盧燕俐邀請存股總編謝富旭，針對高股息ETF的投資重點進行深入探討。節目中特別提及近期市場關注的國泰永續高股息（00878）配息連三降，引發投資人擔憂。 配息

00922將優化台積電（2330）權重！規模、人數雙雙翻倍成長…柴鼠兄弟解析

柴鼠兄弟以市值型ETF為主題，介紹國泰投信旗下的國泰台灣領袖50（00922）。影片中提到，今年台灣市值型ETF市場迎來兩大轉變，包括上半年的降費潮，以及主管機關鬆綁單一持股上限規定，對新一代ETF的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。