00919買進10張、00929加碼1張！存股哥：00919重倉金融股…下周值得期待？

十年前的存股人千錘百鍊、現在的存股人存一個月；週一說要存股、週三停損賣出，這一年來很多人都下車了，我還是堅持自己的存股之道，因為存股看得是十年後的未來，短期的帳損與波動很正常，能不能持續讓資產增長才是關鍵。

昨天買進10張00919、1張00929，00919張數提升到60張、成本下降到23.46；00929張數提升到44張、成本下降到19.62，目前還是帳損沒錯，但如果以整體的資產配置跟現金流來看，我的總值、淨資產、現金流仍不斷提升中。

你可能會覺得奇怪，股價下降、配息下降，照理說總市值也會跟著下降，但只要讓張數提升的速度快過股價下跌的速度，整體資產總值仍會繼續提升，你得到更大的現金流、可承擔更大的風險、取得更大的槓桿，再讓這個金流系統繼續循環。

以前我也很疑惑，想說為什麼很多人買股可以一次10張、20張、30張的在買，直到我也成為這樣的人，才明白原來這就是金錢遊戲的規則，每個人的方法都不同，一旦你找到屬於自己的「金錢規則」，你的總資產、現金流就會得到爆炸性的提升，是「爆炸性」不是「穩定性」。

特別聊一下00919，昨天聯準會釋出降息訊號，降息普遍認為對金融股有利，因為貸款需求上升、利息回收增加，預期能刺激經濟與投資，00919目前前三大持股是什麼？全部都是國內重磅金融股、而且都是大到不能倒的金融股。

權重構成，國泰金14.9%、中信金13.49%、富邦金11.36%目前收益平準金1.49、資本平準金4.92，可分配股息仍相當充足，這半年00919重倉金融股，導致動能大幅下降被罵到爆，但現在來看，00919的經理人到底是不是未來人？下周可以期待一下。

我個人還是不預設任何立場，如果大漲當然開心，持續平盤也無所謂，因為我有源源不絕的現金流可以「持續買進」，兩年前高股息好的時候大家在講，現在好像很少聽到這四個字了，無論如何長期持有、股息再投入還是我想傳達的存股理念。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。