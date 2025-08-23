國人投資海外向來以美國居多，但隨著ETF投資商品被認同，除國外ETF可透過複委託方式投資之外，國內投信也紛紛發行海外ETF，因操作便利且無須擔憂匯率變化，海外ETF也成為熱門投資標的；今(2025)年迄今，台股漲幅約3.1%，投資美國、中國大陸，甚至是越南的ETF漲幅則可超過三成。

元大航太防衛科技（00965）ETF追蹤指數成分股將高度參與現階段全球國防預算屢創新高、維護區域安全需求提升下的產業高需求趨勢，反映不同於純粹科技股指數的報酬表現。

從長期持有角度，包括美國等全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算可望持續創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力。由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，且產品生命周期長，在相關需求不墜下不易出現明顯景氣循環，是與純粹科技主題投資最大的不同之處。

法人表示，由於A股基期相對較低，有利持續吸引資金回流，可留意受惠AI等具中長線成長潛力的產業趨勢投資機會。復華中國5G（00877）經理人吳允翔表示，隨各大雲端服務供應商持續增加資本支出提升算力需求，將進一步帶動相關AI基礎建設基本面動能，挹注光通訊供應鏈營收獲利表現，預期資料中心、伺服器與交換器等高階通訊設備產業在全球AI算力需求熱絡支撐下，後市亦有表現機會，建議可逢批分批布局。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，7月越南股市指數衝破2022年的歷史高位，刷新歷史新高，當前市場對經濟增長的樂觀情緒開始蔓延，散戶投資者積極入市，加上外資買入，市場呈現價漲量增的多頭格局。此外，越股在歷經近期的快速上漲，當前本益比逾12倍，越南上次多頭行情時，本益比預估擴張至17倍，因此目前評價仍具吸引力。

張晨瑋強調，越南基本面良好，今年上半年GDP增長7.5%，不僅較去年同期6.64%強勁，也是2011年以來最佳的上半年表現。另外，越南總理7月中將把今年經濟成長率目標調高至8.3％到8.5％之間，高於去年的7.09％，並強調要讓企業家數在2026年到2030年呈兩位數增長，隨著越南財政、貨幣政策的積極推動下，以及不動產、內需消費持續擴張，越股預期進入長多格局，投資人可持續定期定額中國信託越南機會基金，掌握越南下一個黃金十年行情。

第一金太空衛星去年在海外股票型ETF漲幅領先，太空衛星產業是美國總統川普執行重點方向。第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝持續看好太空衛星產業長線發展，航太研究機構預估，第2季全球太空科技投資總額達到31億美元，較去年同期及前一季成長，反應太空產業強勁需求與揚升動能。第一金太空衛星核心成份股，近期業務拓展頻傳佳音，如：第一大成份股火箭實驗室（Rocket Lab）近期獲得投資機構上調目標價及加碼，更完成美國太空發展局太空梭發展計畫，並進入全面生產階段；另外在第二大持股商務航空寬頻公司Gogo，則成功完成5G下一代技術端到端通信測試，新技術問世將助攻新業務拓展。

