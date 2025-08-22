全球氣候承諾遭質疑 009809逆風中凸顯淨零投資價值

全球政經局勢波動，ESG投資面臨嚴峻考驗。美國總統川普重返白宮後，再度宣布退出《巴黎協定》，同時縮減氣候變遷研究經費與監管力道，使得市場對全球淨零承諾的信心再度動搖。不過富邦投信指出，聚焦淨零轉型的企業，將在政策驅動下迎來結構性機會，富邦淨零ESG50ETF（009809）結合市值型廣度與綠色加權深度，將成為投資人因應未來政策與市場變局的重要資產工具。

富邦投信分析，氣候風險帶來的災損頻率與強度持續上升，對供應鏈瓶頸、資產價格波動、金融市場流動性乃至信用風險，皆構成連鎖效應。川普政府雖放緩《清潔競爭法案》（CCA），但共和黨推動的外國污染費法案（FPFA），仍將依商品碳排放量課徵關稅。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）亦將全面實施，台灣環境部同步推動碳費制度，顯示碳定價趨勢已無可逆轉。

富邦淨零ESG50ETF擬任經理人紀元豪表示，全球股市當前受貿易戰、地緣政治及科技資源爭奪影響而震盪，但在基本面仍穩健的背景下，短線回落反為投資人提供了分批布局契機。在波動中掌握時機，挑選長期具備低碳競爭力的企業，反而能展現優秀體質。

富邦投信強調，全球氣候行動雖受政經干擾，但長期趨勢已無法逆轉。將於9月17日正式募集的009809，追蹤S&P TIP台灣淨零轉型ESG50指數，該指數透過嚴格財務與碳排篩選機制，全面納入範疇三碳排資訊，聚焦具備減碳實績與明確目標的企業。這不僅有助企業因應碳費課徵與供應鏈要求，更能提升營運韌性與國際競爭力，移除拓展海外市場的阻力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。