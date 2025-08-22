00918三年報酬率近翻倍！謝富旭：成分股不僅填息部分甚至有資本利得

華視《鈔錢部署》節目中，主持人盧燕俐邀請存股總編謝富旭，針對高股息ETF進行分析。

其中，大華優利高填息30（00918）成為焦點。

三年報酬率近97%

謝富旭指出，00918從成立至2024年8月15日止，三年含息總報酬率達96.67%，幾乎翻倍。

今年以來的報酬率則為4.73%，在高股息ETF中表現居前...他說，這與00918在2022年台股大跌時進場，買到相對便宜的標的有關，因此成果特別顯著。

投資人實際案例引共鳴

節目中也提到，有醫師買進超過600張00918，投資金額約1450萬元，目前已回本超過320萬元。

即使未來股息腰斬至6%，每年仍可領取約22萬元，足以支付房貸，顯示高股息ETF長期持有的穩健特性。

成分股填息表現佳

謝富旭分析，00918目前共有約30檔成分股，其中有將近一半在六、七月旺季已完成填息，例如：鴻海、廣達、漢唐、富邦金...等。

他指出，這些個股不僅填息，部分甚至還有資本利得，顯示00918的選股緊扣產業趨勢。

配息基礎雄厚

謝富旭提到，00918連結的指數配息率約5.97%，實際配息可望更高。

由於成立時間點在市場低檔，帳上累積了可觀的價差收益，成為「配息家底厚、八字好」的ETF。這使投資人對未來配息水準較能安心。

長期價值投資的重要性

謝富旭強調，高股息ETF多數持有的是績優價值股，即使短期表現不如熱門題材股，長期來看仍會回到應有的價值。

他提醒投資人，評估ETF時應關注「總報酬率」與「成分股配息狀況」，而非單純依靠短期配息多寡做決策。

◎本文內容已獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。