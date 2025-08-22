快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

00918三年報酬率近翻倍！謝富旭：成分股不僅填息部分甚至有資本利得

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
謝富旭在《鈔錢部署》表示，大華優利高填息30（00918）三年總報酬率達96.67%，多檔成分股已完成填息。本報資料照片
謝富旭在《鈔錢部署》表示，大華優利高填息30（00918）三年總報酬率達96.67%，多檔成分股已完成填息。本報資料照片

華視《鈔錢部署》節目中，主持人盧燕俐邀請存股總編謝富旭，針對高股息ETF進行分析。

其中，大華優利高填息30（00918）成為焦點。

三年報酬率近97%

謝富旭指出，00918從成立至2024年8月15日止，三年含息總報酬率達96.67%，幾乎翻倍。

今年以來的報酬率則為4.73%，在高股息ETF中表現居前...他說，這與00918在2022年台股大跌時進場，買到相對便宜的標的有關，因此成果特別顯著。

投資人實際案例引共鳴

節目中也提到，有醫師買進超過600張00918，投資金額約1450萬元，目前已回本超過320萬元。

即使未來股息腰斬至6%，每年仍可領取約22萬元，足以支付房貸，顯示高股息ETF長期持有的穩健特性。

編輯推薦

成分股填息表現佳

謝富旭分析，00918目前共有約30檔成分股，其中有將近一半在六、七月旺季已完成填息，例如：鴻海、廣達、漢唐、富邦金...等。

他指出，這些個股不僅填息，部分甚至還有資本利得，顯示00918的選股緊扣產業趨勢。

配息基礎雄厚

謝富旭提到，00918連結的指數配息率約5.97%，實際配息可望更高。

由於成立時間點在市場低檔，帳上累積了可觀的價差收益，成為「配息家底厚、八字好」的ETF。這使投資人對未來配息水準較能安心。

長期價值投資的重要性

謝富旭強調，高股息ETF多數持有的是績優價值股，即使短期表現不如熱門題材股，長期來看仍會回到應有的價值。

他提醒投資人，評估ETF時應關注「總報酬率」與「成分股配息狀況」，而非單純依靠短期配息多寡做決策。

◎本文內容已獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

00919人氣居高不下...配息能力有跟上？專家：若淨值穩定向上不必擔心續航力

川普痛批綠能「世紀騙局」！美股太陽能走弱 台股綠能股卻很火熱

00922將優化台積電（2330）權重！規模、人數雙雙翻倍成長…柴鼠兄弟解析

00878配息連三降仍有7.6％殖利率！謝富旭：投資人免過度恐慌

相關新聞

00918三年報酬率近翻倍！謝富旭：成分股不僅填息部分甚至有資本利得

華視《鈔錢部署》節目中，主持人盧燕俐邀請存股總編謝富旭，針對高股息ETF進行分析。 其中，大華優利高填息30（00918）成為焦點。 三年報酬率近97% 謝富旭指出，00918從成立

00878配息連三降仍有7.6％殖利率！謝富旭：投資人免過度恐慌

華視節目《鈔錢部署》最新一集中，主持人盧燕俐邀請存股總編謝富旭，針對高股息ETF的投資重點進行深入探討。節目中特別提及近期市場關注的國泰永續高股息（00878）配息連三降，引發投資人擔憂。 配息

00922將優化台積電（2330）權重！規模、人數雙雙翻倍成長…柴鼠兄弟解析

柴鼠兄弟以市值型ETF為主題，介紹國泰投信旗下的國泰台灣領袖50（00922）。影片中提到，今年台灣市值型ETF市場迎來兩大轉變，包括上半年的降費潮，以及主管機關鬆綁單一持股上限規定，對新一代ETF的

00919人氣居高不下...配息能力有跟上？專家：若淨值穩定向上不必擔心續航力

00919的受歡迎程度依舊居高不下，受益人數早已跨越百萬門檻，今年 7 月官方統計口徑下約為 132 萬人，顯示「穩定現金流」依然是台灣投資人的核心需求。人氣是一回事，投資人真正關心的，還是配息能否長期維持、領得到也填得回；評估這件事，最務實的切入點就是回到淨值體質與配息來源這兩個關鍵。

00950B、00980B月配、00725B季配！陳明君分析哪檔更適合收息族

＊原文發文時間為8月19日 台股創高下一步 台北股市最近氣氛高漲，台積電股價在8月13日盤中創下1200元新高，AI資金持續助攻，台股在8月18日一度衝上24515點，歷經11個月再度寫下

00981A背後靠績效268％報酬當後盾！夏綠蒂：「女操盤手」陳釧瑤操刀

主動統一台股增長（00981A）基金經理人是陳釧瑤，她最有名的成績就是管理「統一奔騰基金」。 根據統一投信的資料，統一奔騰基金這檔基金在過去五年報酬率高達268.3%，年化報酬率約為29.69%；該

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。