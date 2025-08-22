00878配息連三降仍有7.6％殖利率！謝富旭：投資人免過度恐慌

華視節目《鈔錢部署》最新一集中，主持人盧燕俐邀請存股總編謝富旭，針對高股息ETF的投資重點進行深入探討。節目中特別提及近期市場關注的國泰永續高股息（00878）配息連三降，引發投資人擔憂。

配息三度下修年化殖利仍優於大盤

謝富旭指出，00878近期配息從0.55元降至0.5元、0.47元，最新一季更降至0.4元，讓不少依靠股息繳房貸或孝親的投資人感到焦慮。

不過他強調，即使以0.4元計算，一年合計1.6元，對照當前股價約20多元，年化殖利率仍達7.6%，遠高於大盤不到3%的水準。

他提醒，配息減少並不代表報酬率變差，股東權益並未消失，只是部分價值留在ETF淨值內；若大盤與連結指數持續表現，反而能累積更厚實的配息基礎。

配息指引非強制規範

針對市場對「降息潮」的疑慮，謝富旭解釋，金管會近期發布的高股息ETF配息指引並非法律，而是建議指引，主要希望配息率與連結指數水準相當，不要過度拉高。

他舉例，富邦特選高股息30（00900）的指數配息率約7.76%，大華優利高填息30（00918）約5.97%，未來就算ETF因應政策下調，通常也不會低於這些基準。

配息減少反有助布局價值股

謝富旭認為，在價值股股價低迷、本益比偏低的情況下，ETF少配一些息，反而能保留更多資金逢低買進，為日後配息奠定更佳基礎。他強調，投資人應將焦點放在「總報酬率」，而不是單純關注配息多寡。

長期存股仍具吸引力

他舉例，有醫師買進600多張高股息ETF，投入金額約1450萬元，目前已回本320多萬元，即使未來股息腰斬至6%，每年仍可領得22萬元，足以支應房貸。謝富旭強調，高股息ETF的優勢在於穩定現金流，投資心態應該像「包租公」，以長期角度看待。

謝富旭最後建議，00878雖然配息下修，但殖利率依舊優於大盤，投資人應以總報酬率為核心觀察指標，避免因短期配息調整就停扣。他強調，ETF價值股的特性在於「先跌後漲」，給予時間與耐心，才能看見其長期穩健的回報。

◎本文內容已獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。