00922將優化台積電（2330）權重！規模、人數雙雙翻倍成長…柴鼠兄弟解析

柴鼠兄弟以市值型ETF為主題，介紹國泰投信旗下的國泰台灣領袖50（00922）。影片中提到，今年台灣市值型ETF市場迎來兩大轉變，包括上半年的降費潮，以及主管機關鬆綁單一持股上限規定，對新一代ETF的投資策略影響深遠。

台積電權重新規上路

節目指出，加權股價指數是以所有上市公司市值計算，其中台積電影響力極大，截至7月底在大盤權重已達39.87%。

過去ETF單一持股需限制在30%以內，但今年主管機關宣布，將改以大盤實際權重為上限，前五大合計佔比仍不得超過65%。

00922將在8月27日收盤後，依照新規調整台積電持股比重，更接近大盤配置。柴鼠兄弟指出，這樣能降低不必要的週轉率，同時在台積電持續走多時，也能完整享受漲勢。

指數設計：低碳與獲利雙考量

00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，以MSCI台灣指數為母體，排除涉及爭議性武器、近四季EPS為負、以及低碳轉型分數不達標的公司，再依權重選出50檔。

與加權指數相比，該指數自2013年成立以來，累積含息報酬率達385.78%，比大盤高出65%。

數據也顯示，調整後的版本在各天期報酬表現更佳，三年累積差異達1.5%。雖然波動率略增0.1%，但年化報酬率提升0.5%，換算後整體CP值更高。

成分股配置與產業分布

截至7月底，00922成分股以半導體佔比最高，達44.27%，其次為金融保險16.11%，再來是電腦周邊、其他電子與電子零組件，合計約22%。

其中第一大持股台積電為31.87%，第二、三大為聯發科與鴻海，權重約5%。其餘如台達電、中信金、廣達、富邦金等也都有2%以上。

柴鼠兄弟強調，雖然未來台積電比重會調升，但整體50檔成分股分散度仍佳，不會像舊型ETF過度集中在單一公司。

規模與人數快速成長

00922自2023年3月掛牌以來，規模和受益人數成長明顯。

從最初約50億元規模、2.8萬人，至今年7月底已增至348.54億元、13.4萬人。定期定額戶數也從2023年11月的5000多人，增加到2024年6月的1.9萬人，在近300檔ETF中排名第13。

此外，00922自成立以來固定在3月與10月配息，兩年共配發四次；今年5月也已調降保管費與經理費，進一步提升費用競爭力。

柴鼠兄弟總結，投資市值型ETF要長期參與台股成長，台積電是不可或缺的核心，但過度集中也存在風險。

00922透過權重優化及低碳轉型篩選，提供兼顧分散與成長的選擇，對想定期定額、累積部位的投資人而言，值得列入觀察名單。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。