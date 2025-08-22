規模百億以上台股 ETF 近月主動式績效最強悍

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
規模百億元以上的台股主動式與被動式ETF近一月表現。資料來源：CMoney
台股近期市場消息多空交錯，包括主力產業電子製造業受關稅影響減低、美國聯準會9月降息預期升溫，帶動台股寫下歷史新高紀錄，不過，後續又在市場傳出美國商務部正考慮入股台積電（2330）的消息衝擊下拉回，整體來看。

近月台股盤勢起伏明顯，大盤於震盪中走揚2.66%，台股相關ETF表現則漲跌互見，若進一步觀察人氣較旺、規模超過百億元的台股ETF近月表現，所幸前十強都繳出正報酬，其中又以主動式ETF表現最佳，主動群益台灣強棒ETF（00982A）以9.1%的漲勢拔得頭籌，00981A也有8.38%的不俗表現，可見主動式ETF因具有靈活調整持股的優勢，更得以在市況震盪中有脫穎而出的好表現。

群益投信台股主動式ETF研究團隊表示，隨市場仍持續關注美國關稅政策是否再有新的變化，以及後續聯準會貨幣政策動向，於市場訊息交錯下，台股仍舊波動難免，操作上也更宜著重選股與彈性調整持股內容，故於此投資環境中，主動式台股ETF正是投資人可多加運用的工具，透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求創造超額報酬的機會，也能因應不同市況，更快的調整投資組合來應對。

00982A經理人陳沅易表示，台股自4月9日美國暫緩對等關稅後，走勢呈現驚驚漲，隨股市來到高位以及市場不確定性猶存下，部分資金選擇獲利了結，短期大盤維持在區間整理的可能性偏大，不過整體來看，基於AI需求仍強勁，全球主要CSP大廠上調資本支出，加上AI所需GPU持續改款推動規格升級商機，台廠仍可望持續受惠。

在投資操作上宜選股不選市，可聚焦於「高成長低本益比」及「低本益比高殖利率」相關個股。

在產業布局上，電子相關包括先進製程、半導體材料、IC設計、低軌道衛星等仍可持續留意，意即朝AI賦能與提高生產力的族群來布局；非電方面，可留意金融科技、營建、生技、運動休閒等區塊表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

