00981A背後靠績效268％報酬當後盾！夏綠蒂：「女操盤手」陳釧瑤操刀

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
陳釧瑤過去操盤「統一奔騰基金」締造268%五年報酬，這回挑戰ETF市場再度引發矚目。記者鄭超文／攝影
陳釧瑤過去操盤「統一奔騰基金」締造268%五年報酬，這回挑戰ETF市場再度引發矚目。記者鄭超文／攝影

主動統一台股增長（00981A）基金經理人是陳釧瑤，她最有名的成績就是管理「統一奔騰基金」。

根據統一投信的資料，統一奔騰基金這檔基金在過去五年報酬率高達268.3%，年化報酬率約為29.69%；該基金自民國87年成立以來，總報酬率為2767.6%，每年的平均報酬為約14.66%，這樣的績效是台灣同類型基金中的佼佼者。

比如0050時是跟著市場指數走，哪些公司漲、哪些跌，它不會主動改變投資內容。

但主動式ETF基金經理人，會根據市場變化，主動決定買進或賣出哪些股票。

換句話說，主動式ETF能超越市場表現與否，關鍵就看經理人選股功力夠不夠強。

00981A最吸引人的地方之一就是這位經理人的實戰背景，有過長期優異表現紀錄。

與統一奔騰基金不同，00981A是一檔ETF，也就是可以在市場上像股票一樣買賣的投資工具。

它結合了傳統主動基金的選股機制與ETF彈性與便利，讓一般投資人可以用較低的門檻參與主動選股的成果。

小提醒：過去績效不代表未來績效，投資請慎審評估。

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

