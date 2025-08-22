快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

退休靠高股息？網友曝00961計畫：10％配息真的能撐30年嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享退休理財規劃：每月投入5千到1萬買00961，目標30年累積安穩退休金。記者曾學仁／攝影
網友分享退休理財規劃：每月投入5千到1萬買00961，目標30年累積安穩退休金。記者曾學仁／攝影

退休理財是許多年輕世代關注的焦點，近日一名網友在Dcard論壇發文，表示因擔憂未來勞保、勞退金不足，計畫每月投入5千至1萬元購買高股息ETF 00961，並持續30年，希望透過股息再投入的複利效果，達成安穩退休的目標。此規劃文一出，立刻引發網路社群的熱烈討論，網友看法呈現兩極。

該名網友在文中分析，00961今年的配息率預估可達10%，且成分股多為市場主流的半導體與航運股，選股穩健，讓他認為此方法「好像還算可行」。他規劃退休後以股息支付日常開銷，若有大筆花費再賣出部分持股，相信屆時也會有資本利得。

文章拋出後，支持者紛紛表示認同，認為「00961配得蠻好的」、「目前領息領得很開心」，覺得原PO的想法務實。

然而，另一派網友則提出質疑，有人直言「買高股息退休準備睡公園」，並建議應參考市值型ETF（如0050）的長期總報酬。更有網友犀利點出，若高股息ETF能年年穩定配息10%，「那誰還存銀行定存？甚至去借錢來投資就好了」，強調「投資必有風險」，不應過度樂觀。

綜合討論中，也有網友提出中肯建議，認為期待每年10%的配息率「不切實際」，應以較保守的6%來估算。同時也提醒，人生充滿變數，應多準備風險預備金，或將資金分散於市值型與高股息ETF，避免將所有雞蛋放在同一個籃子裡。這場論戰也反映出，年輕族群雖對退休生活感到焦慮，但在選擇投資工具時，仍需謹慎評估風險與長期效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00961臺灣ESG永續高息

相關新聞

00981A背後靠績效268％報酬當後盾！夏綠蒂：「女操盤手」陳釧瑤操刀

主動統一台股增長（00981A）基金經理人是陳釧瑤，她最有名的成績就是管理「統一奔騰基金」。 根據統一投信的資料，統一奔騰基金這檔基金在過去五年報酬率高達268.3%，年化報酬率約為29.69%；該

一掃前波陰霾…投等債ETF回暖！稀飯：00950B成A級唯一亮點

美金回到30元，對不少持有美元計價債券ETF的投資人來說，心情多少舒緩了一些。（只是我還沒買夠美股啊！）今年以來，台股債券ETF報酬率幾乎血流成河，5月時不論是美債、投資等級債，還是非投資等級債，都一

退休靠高股息？網友曝00961計畫：10％配息真的能撐30年嗎

退休理財是許多年輕世代關注的焦點，近日一名網友在Dcard論壇發文，表示因擔憂未來勞保、勞退金不足，計畫每月投入5千至1萬元購買高股息ETF 00961，並持續30年，希望透過股息再投入的複利效果，達

息價雙收好選擇？00950B年化殖利率6％ 00933B、00968B特色一次看

近來債券市場因降息預期與匯率走弱，資金明顯回流投資等級債ETF。根據CMoney統計，今年以來規模成長最快的投等債ETF，由凱基A級公司債（00950B）拔得頭籌，規模年增178.7億元，最新規模達3

高股息不漲又降息完蛋了嗎？存股哥：一把劍的好壞取決於持劍的人

＊原文發文時間為8月20日 今天（8/20）跌了728點算是近期滿有感的跌幅，加上高股息過去一整年都沒漲配息又持續下降，難道高股息要完蛋了嗎？我覺得有沒有完蛋還是要看操作者的心態跟方法去決定，畢

高息又月配…00945B年化配息近8％！林艾比：信用分散＋短存續期降低利率風險

債券可分為國債、公司債、金融債，其中公司債再分為投資等級債與非投資等級債。 投等債風險低、息率保守；非投等債則因風險高，殖利率通常更吸引人。 凱基美國非投等債（00945B）屬於非投等債E

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。