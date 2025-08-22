退休靠高股息？網友曝00961計畫：10％配息真的能撐30年嗎

退休理財是許多年輕世代關注的焦點，近日一名網友在Dcard論壇發文，表示因擔憂未來勞保、勞退金不足，計畫每月投入5千至1萬元購買高股息ETF 00961，並持續30年，希望透過股息再投入的複利效果，達成安穩退休的目標。此規劃文一出，立刻引發網路社群的熱烈討論，網友看法呈現兩極。

該名網友在文中分析，00961今年的配息率預估可達10%，且成分股多為市場主流的半導體與航運股，選股穩健，讓他認為此方法「好像還算可行」。他規劃退休後以股息支付日常開銷，若有大筆花費再賣出部分持股，相信屆時也會有資本利得。

文章拋出後，支持者紛紛表示認同，認為「00961配得蠻好的」、「目前領息領得很開心」，覺得原PO的想法務實。

然而，另一派網友則提出質疑，有人直言「買高股息退休準備睡公園」，並建議應參考市值型ETF（如0050）的長期總報酬。更有網友犀利點出，若高股息ETF能年年穩定配息10%，「那誰還存銀行定存？甚至去借錢來投資就好了」，強調「投資必有風險」，不應過度樂觀。

綜合討論中，也有網友提出中肯建議，認為期待每年10%的配息率「不切實際」，應以較保守的6%來估算。同時也提醒，人生充滿變數，應多準備風險預備金，或將資金分散於市值型與高股息ETF，避免將所有雞蛋放在同一個籃子裡。這場論戰也反映出，年輕族群雖對退休生活感到焦慮，但在選擇投資工具時，仍需謹慎評估風險與長期效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。