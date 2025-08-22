高股息不漲又降息完蛋了嗎？存股哥：一把劍的好壞取決於持劍的人

＊原文發文時間為8月20日

今天（8/20）跌了728點算是近期滿有感的跌幅，加上高股息過去一整年都沒漲配息又持續下降，難道高股息要完蛋了嗎？我覺得有沒有完蛋還是要看操作者的心態跟方法去決定，畢竟「一把劍的好壞取決於持劍的人」。

先看看高股息最近一年的表現吧，就是大盤漲沒有跟漲，大盤跌高股息跌更多，然後配息又持續下降，看最近這一年確實挺艱難的，這是事實沒有必要去反駁，但如果加上其他變因可能會讓你有不同看法，那就是「張數」跟「槓桿」。

要讓你的總值提升最主要的幾個元素就是股價、張數、股息，股價下降、配息不佳代表你的總值會下降，股價跟股息我們無法控制，但「張數」可以控制，你可以藉由提升張數來達到提升總值跟現金流的效果。

舉例來說，假設原本持有

張數：100

股價：20

配息：1.5

市值為100*20=2000

配息為100*1.5=150

總值為2150

後來因為下跌但你持續買進甚至穩定槓桿提升張數，反而可能會取得更高的總值跟現金流，以下會變成

張數：150

股價：17（跌15%）

配息：1.2（跌20%）

市值為150*17=2550

配息為150*1.2=180

總值為2730

持續買進、複利滾存、穩定槓桿的威力就在於此，可以讓你有源源不絕的資金投入這個現金流飛輪，讓你持有的張數不斷提升，同時在股價下跌時達到降低成本均價的效果，你的均價越低也代表未來要獲利的門檻降低了。

當然你的帳面可能會呈現負報酬，但一直去鑽總報酬（淨值）跟短期股價波動本來就不代表投資的全貌，有的人想要穩定的現金流（我就是）、有的人想要短線價差，還有的人連股票都不太想要買，他們用定存就覺得很足夠。

重點還是在於你來市場的目的到底是什麼？以及有沒有挑選適合你自己的工具，我看很多人覺得高股息股價漲不起來配息也下降，就丟一句高股息就是爛來總結，那我認為一開始根本就搞錯了方向，因為存股跟高股息就不是適合這類人的工具。

我翻了一下過去的總值紀錄，去年7月高股息轉弱時我的總值是770萬，過了一年總值提升到930萬，我還有18萬股息還沒入帳，所以還原權息目前應該是948萬，附贈離開職場退休這個好處。

就算扣掉這一年借貸的52萬，在高股息股價疲弱配息下降的這一年，我的總值還是提升了126萬，股息總值等到年底再來結算好了，目前是今年三季的股息數就超過去年總和。

講了那麼多還是想宣揚一下我的長期持有、股息再投入理念，才看短短一兩年還別太早下定論，因為機會跟財富就是留給願意耐心等待的人，希望各位在人生各個領域要放棄時，別忘了當初開始的原因。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。