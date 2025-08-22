快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

息價雙收好選擇？00950B年化殖利率6％ 00933B、00968B特色一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
00950B今年規模年增178.7億元，最新規模達341.1億元，年化殖利率約6%，奪下投等債成長冠軍。00933B、00968B則分別展現金融債與分散優息的特色。記者余承翰攝影
00950B今年規模年增178.7億元，最新規模達341.1億元，年化殖利率約6%，奪下投等債成長冠軍。00933B、00968B則分別展現金融債與分散優息的特色。記者余承翰攝影

近來債券市場因降息預期與匯率走弱，資金明顯回流投資等級債ETF。根據CMoney統計，今年以來規模成長最快的投等債ETF，由凱基A級公司債（00950B）拔得頭籌，規模年增178.7億元，最新規模達341.1億元，穩居「投等債人氣王」。

00950B的最大亮點在於配息穩定，近六次每單位配息維持在0.068～0.079元，年化殖利率約6.42%，在目前市場環境中顯得突出。投資標的聚焦全球A級公司債，包括富國銀行、花旗、美國銀行等財務穩健企業，兼顧收益率與低違約風險，成為追求「息價雙收」族群的重要選項。最新公告顯示，00950B將於9月配發0.068元，當期殖利率0.5%，年化殖利率約6%，最後買進日為9月1日，除息日9月2日，股利發放日9月26日。

對照其他投等債產品，國泰10Y+金融債（00933B）同樣受到法人與散戶青睞，今年規模逆勢增加68.7億元，總規模已突破827億元。其成分集中於高盛、美銀、摩根士丹利等國際金融巨頭，屬於長天期金融債ETF，特色是集中度高、穩健度佳。不過00933B的年化殖利率落在5%上下，收益率略低於00950B。

另一檔元大優息投等債（00968B），今年規模增加23.7億元，最新規模約76.8億元，年化殖利率約5.78%。00968B以「優息」為號召，採取相對保守的選債邏輯，適合偏向穩健收息的投資人。其成分債數量約200檔，涵蓋金融、電子、生醫、民生消費等產業，以長天期美元計價債為核心，指數票息率約6%左右。不過，實際配息仍須視基金收益狀況與收益平準金使用情形而定，價格也因存續期間較長而對利率變化更敏感。

00950B憑藉「A級公司債＋中天期設計」，在殖利率與風險控制間取得平衡；00933B則以長天期金融債為主，強調大型機構穩健性；00968B則透過優息策略追求分散收益。三檔產品各有特色，投資人可依照自身風險承受度與現金流需求，選擇合適的投等債ETF配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 現金流 收益平準金 00950B凱基A級公司債 00968B元大優息投等債 00933B國泰10Y+金融債ETF

延伸閱讀

「匯率31元」郭智輝言論惹議！被狂嘴：不小心把秘密說出來

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

台塑四寶大復活！中國出手整頓石化產能 台化漲停領攻

台幣連日走貶為救工具機？網戲稱：匯率伸縮自如

相關新聞

00981A背後靠績效268％報酬當後盾！夏綠蒂：「女操盤手」陳釧瑤操刀

主動統一台股增長（00981A）基金經理人是陳釧瑤，她最有名的成績就是管理「統一奔騰基金」。 根據統一投信的資料，統一奔騰基金這檔基金在過去五年報酬率高達268.3%，年化報酬率約為29.69%；該

一掃前波陰霾…投等債ETF回暖！稀飯：00950B成A級唯一亮點

美金回到30元，對不少持有美元計價債券ETF的投資人來說，心情多少舒緩了一些。（只是我還沒買夠美股啊！）今年以來，台股債券ETF報酬率幾乎血流成河，5月時不論是美債、投資等級債，還是非投資等級債，都一

退休靠高股息？網友曝00961計畫：10％配息真的能撐30年嗎

退休理財是許多年輕世代關注的焦點，近日一名網友在Dcard論壇發文，表示因擔憂未來勞保、勞退金不足，計畫每月投入5千至1萬元購買高股息ETF 00961，並持續30年，希望透過股息再投入的複利效果，達

息價雙收好選擇？00950B年化殖利率6％ 00933B、00968B特色一次看

近來債券市場因降息預期與匯率走弱，資金明顯回流投資等級債ETF。根據CMoney統計，今年以來規模成長最快的投等債ETF，由凱基A級公司債（00950B）拔得頭籌，規模年增178.7億元，最新規模達3

高股息不漲又降息完蛋了嗎？存股哥：一把劍的好壞取決於持劍的人

＊原文發文時間為8月20日 今天（8/20）跌了728點算是近期滿有感的跌幅，加上高股息過去一整年都沒漲配息又持續下降，難道高股息要完蛋了嗎？我覺得有沒有完蛋還是要看操作者的心態跟方法去決定，畢

高息又月配…00945B年化配息近8％！林艾比：信用分散＋短存續期降低利率風險

債券可分為國債、公司債、金融債，其中公司債再分為投資等級債與非投資等級債。 投等債風險低、息率保守；非投等債則因風險高，殖利率通常更吸引人。 凱基美國非投等債（00945B）屬於非投等債E

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。