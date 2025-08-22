息價雙收好選擇？00950B年化殖利率6％ 00933B、00968B特色一次看

近來債券市場因降息預期與匯率走弱，資金明顯回流投資等級債ETF。根據CMoney統計，今年以來規模成長最快的投等債ETF，由凱基A級公司債（00950B）拔得頭籌，規模年增178.7億元，最新規模達341.1億元，穩居「投等債人氣王」。

00950B的最大亮點在於配息穩定，近六次每單位配息維持在0.068～0.079元，年化殖利率約6.42%，在目前市場環境中顯得突出。投資標的聚焦全球A級公司債，包括富國銀行、花旗、美國銀行等財務穩健企業，兼顧收益率與低違約風險，成為追求「息價雙收」族群的重要選項。最新公告顯示，00950B將於9月配發0.068元，當期殖利率0.5%，年化殖利率約6%，最後買進日為9月1日，除息日9月2日，股利發放日9月26日。

對照其他投等債產品，國泰10Y+金融債（00933B）同樣受到法人與散戶青睞，今年規模逆勢增加68.7億元，總規模已突破827億元。其成分集中於高盛、美銀、摩根士丹利等國際金融巨頭，屬於長天期金融債ETF，特色是集中度高、穩健度佳。不過00933B的年化殖利率落在5%上下，收益率略低於00950B。

另一檔元大優息投等債（00968B），今年規模增加23.7億元，最新規模約76.8億元，年化殖利率約5.78%。00968B以「優息」為號召，採取相對保守的選債邏輯，適合偏向穩健收息的投資人。其成分債數量約200檔，涵蓋金融、電子、生醫、民生消費等產業，以長天期美元計價債為核心，指數票息率約6%左右。不過，實際配息仍須視基金收益狀況與收益平準金使用情形而定，價格也因存續期間較長而對利率變化更敏感。

00950B憑藉「A級公司債＋中天期設計」，在殖利率與風險控制間取得平衡；00933B則以長天期金融債為主，強調大型機構穩健性；00968B則透過優息策略追求分散收益。三檔產品各有特色，投資人可依照自身風險承受度與現金流需求，選擇合適的投等債ETF配置。

