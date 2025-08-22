海外ETF零股買氣 火熱

人工智慧（AI）泡沫論近日再受市場熱議，造成美股出現大幅波動；不過，海外ETF零股交易買氣卻「愈跌愈買」，不受連續兩日美股重挫影響。據統計，本周來盤中零股成交股數前十大海外ETF中，科技型檔數居多，值得留意的是電力、航太、衛星等非科技類ETF也大受青睞。

法人表示，在美國總統川普關稅政策多變之際，美股未來表現不再唯科技股不可，其他非科技成長股受惠川普新政策加持，股價有機會雨露均霑，投資人可採科技股加上非科技成長股混合配置，以降低資金集中單一類股波動風險，多元掌握美股不同產業輪漲機會。

過去熱門海外ETF以科技型居多，但本周來出現變化，美國電力、航太防衛、太空衛星、不動產ETF熱度增加。統計至昨（21）日止，本周來海外ETF盤中零股成交股數增幅前十大中，由新光美國電力基建（009805）、第一金太空衛星、復華富時不動產分居前三名。再觀察本周ETF單位數增減，可發現新光美國基建（009805）除盤中零股數增加外，受益權單位數也同步成長，顯示除零股族大舉買進外，也獲取不少市場中實戶及法人進場布局。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，目前美國遭遇全球地緣風險升溫、在區域強權爭霸背景下，已開始加大政策推展力道，推動核能電力，作為能源轉型優先對象，並鎖定核能新技術，繼續強化AI電力，以鞏固美國科技優勢與供應鏈安全。

雖然近期市場出現AI投資無用論與泡沫論，但中長期來看全球AI產業發展，目前仍處於AI基礎建設初始階段，包括半導體先進製程、高頻寬記憶體，以及電力、變壓器、電網設施與核能設備等，產業投資前景持續亮眼。

進一步來看整體美股的表現，安聯投信認為表示，持續對美國資本市場長期前景保持樂觀，儘管美國非農就業數據大幅下修，但同時物價指標包括CPI、PPI顯示關稅影響漸增，經濟出現放緩潛在風險，短期風險性資產不排除波動；但是隨著大規模減稅與財政刺激，大幅降低應稅所得、提高現金流，有助企業資本支出重新加速，進而提高生產力，從而衍生獲利成長的正向循環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。