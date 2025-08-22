聽新聞
0:00 / 0:00

海外ETF零股買氣 火熱

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
據統計，本周來盤中零股成交股數前十大海外ETF中，科技型檔數居多，值得留意的是電力、航太、衛星等非科技類ETF也大受青睞。圖為低軌衛星示意圖。（美聯社）
據統計，本周來盤中零股成交股數前十大海外ETF中，科技型檔數居多，值得留意的是電力、航太、衛星等非科技類ETF也大受青睞。圖為低軌衛星示意圖。（美聯社）

人工智慧（AI）泡沫論近日再受市場熱議，造成美股出現大幅波動；不過，海外ETF零股交易買氣卻「愈跌愈買」，不受連續兩日美股重挫影響。據統計，本周來盤中零股成交股數前十大海外ETF中，科技型檔數居多，值得留意的是電力、航太、衛星等非科技類ETF也大受青睞。

法人表示，在美國總統川普關稅政策多變之際，美股未來表現不再唯科技股不可，其他非科技成長股受惠川普新政策加持，股價有機會雨露均霑，投資人可採科技股加上非科技成長股混合配置，以降低資金集中單一類股波動風險，多元掌握美股不同產業輪漲機會。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

過去熱門海外ETF以科技型居多，但本周來出現變化，美國電力、航太防衛、太空衛星、不動產ETF熱度增加。統計至昨（21）日止，本周來海外ETF盤中零股成交股數增幅前十大中，由新光美國電力基建（009805）、第一金太空衛星、復華富時不動產分居前三名。再觀察本周ETF單位數增減，可發現新光美國基建（009805）除盤中零股數增加外，受益權單位數也同步成長，顯示除零股族大舉買進外，也獲取不少市場中實戶及法人進場布局。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，目前美國遭遇全球地緣風險升溫、在區域強權爭霸背景下，已開始加大政策推展力道，推動核能電力，作為能源轉型優先對象，並鎖定核能新技術，繼續強化AI電力，以鞏固美國科技優勢與供應鏈安全。

雖然近期市場出現AI投資無用論與泡沫論，但中長期來看全球AI產業發展，目前仍處於AI基礎建設初始階段，包括半導體先進製程、高頻寬記憶體，以及電力、變壓器、電網設施與核能設備等，產業投資前景持續亮眼。

進一步來看整體美股的表現，安聯投信認為表示，持續對美國資本市場長期前景保持樂觀，儘管美國非農就業數據大幅下修，但同時物價指標包括CPI、PPI顯示關稅影響漸增，經濟出現放緩潛在風險，短期風險性資產不排除波動；但是隨著大規模減稅與財政刺激，大幅降低應稅所得、提高現金流，有助企業資本支出重新加速，進而提高生產力，從而衍生獲利成長的正向循環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

華航攜手西南航空聯程機票開賣 2026年1月起接軌全美百座城市

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

美國總統川普擬「入股」台積電 童子賢：呼籲政府「拿開你干預的手」

陪丈夫抗癌受挫導致悲劇？ 美國3寶媽槍殺全家獨留3歲幼兒

相關新聞

海外ETF零股買氣 火熱

人工智慧（AI）泡沫論近日再受市場熱議，造成美股出現大幅波動；不過，海外ETF零股交易買氣卻「愈跌愈買」，不受連續兩日美...

貝萊德首檔ETF 9月募集

貝萊德投信昨（21）日宣布，將在台灣募集首檔ETF，即貝萊德iShares安碩標普500卓越50（009813），擬於9...

台股高息ETF 人氣飆

台股近來大洗三溫暖，在日前創新高後，雖一度受到美國政府半導體政策方向與AI前景等雜音干擾而大幅拉回，但隨之再度出現強彈。...

主動式ETF商品 績效表現佳

近期市場消息多空交錯，台股近月盤勢起伏明顯，大盤於震盪中上漲2.66%；觀察規模超過百億元的台股ETF近月表現，前十強都...

非投等債不等同垃圾債！中信投信提三大理由 降息前布局掌握投資良機

在高利率環境下，非投資等級債券因殖利率具優勢，相對吸引投資人目光，然而也有不少投資人擔心違約風險過高而卻步。不過，中國信...

一次參與美國50大企業成長動能 貝萊德投信宣布009813將開募

貝萊德投信今天宣布，全新ETF產品「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（基金之配息來源可能為收益平準金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。