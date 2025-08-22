台股高息ETF 人氣飆

台股近來大洗三溫暖，在日前創新高後，雖一度受到美國政府半導體政策方向與AI前景等雜音干擾而大幅拉回，但隨之再度出現強彈。投信法人表示，在美股、台股高檔震盪格局下，具高息搭配成長策略的台股ETF可留意逢回加碼、長線布局。

根據CMoney統計至21日，觀察台股高息主題主、被動式ETF今年來日均成交量表現，其中，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息、元大高股息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、大華優利高填息30，皆達2.1萬至8.5萬張，人氣十足。

值得注意的是，除了老字號ETF上榜外，今年7月加入戰場的主動安聯台灣高息，也因市場上第一檔主題訴求高股息、但又同時加入成長因子的主動式ETF，擠進台股高息ETF交投前十名。

群益投信分析，台股後市面臨挑戰複雜，除全球衰退疑慮外，美國232條款調查壓抑科技股表現。現階段對等關稅影響主要集中於傳統產業（如成衣、製鞋，輸美比重逾30%），但半導體供應鏈從設備到終端產品的潛在關稅風險，已透過市場預期壓抑估值水位。

值得注意的是，在美墨加協定（USMCA）框架下，台廠透過墨西哥出口AI伺服器可享關稅豁免，目前已吸納逾六成相關訂單。後續觀察232條款課稅涵蓋範圍，建議半導體族群估值修復後可布局；反之則提升防禦型個股配置，而下半年投資人在追求穩定現金流的同時，可於多變的大環境下兼顧潛在成長。

主動安聯台灣高息經理人施政廷表示，今年除息行情結果顯示填息成功率僅六成多、且科技股與傳統產業表現分化，策略上建議鎖定第3季股息高峰期，擴大高股息配置，把握收息黃金時點，同時保持動態配置，靈活切換股息與成長策略。

展望後市，施政廷表示，投資人關注全球央行年會，市場聚焦聯準會主席鮑爾的談話是否釋出9月降息訊號。面對近期市場來到高點後的高檔震盪，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，應是較佳的應對策略。

布局上，施政廷表示，擴大息收與超額報酬來源的同時，也聚焦高息與穩健現金流兼具的標的，並可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。