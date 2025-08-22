聽新聞
貝萊德首檔ETF 9月募集

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

貝萊德投信昨（21）日宣布，將在台灣募集首檔ETF，即貝萊德iShares安碩標普500卓越50（009813），擬於9月30日至10月3日募集，採半年配息機制。

貝萊德標普卓越50追蹤標普500卓越50指數，成分股囊括美國市值50大龍頭企業，涵蓋科技、醫療、金融、消費等核心產業，讓台灣投資人以單一產品即可參與全球龍頭企業成長動能。009813也是貝萊德iShares在全球發行首檔追蹤標普500卓越50指數產品，在美國或其他地方並沒有類似產品。

貝萊德iShares是全球最大ETF發行商，今年成立滿25周年，在全球超過25個市場提供超過1,600檔產品，管理資產規模突破4.8兆美元。貝萊德投信深耕台灣多年，持續引進兼具國際視野與在地需求的多元化投資解決方案，掌握環球市場契機。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，台灣資本市場正加速與國際接軌，投資人對專業化、全球化商品需求日殷。貝萊德iShares將發行更多具多元性與靈活策略的ETF產品，希望在未來三年可以發行8至10檔產品。貝萊德推出009813，是深化在台產品線的重要一步，S&P標普則為全球最多ETF追蹤的指數編製機構。雙強合作不僅展現國際級專業實力，也凸顯對台灣市場的重視。

貝萊德認為，儘管全球政經情勢充滿挑戰，但美國企業依舊展現高度韌性與創新力，特別是持續創新的科技正快速推動醫療、工業、金融等產業的成長，帶來實質營收貢獻。

009813經理人楊貽甯表示，這檔ETF聚焦標普500中市值前50大企業，成分股涵蓋資訊科技、通訊服務、金融、消費、醫療保健等核心產業，入選企業皆為全球產業領導者。

