主動式ETF商品 績效表現佳

近期市場消息多空交錯，台股近月盤勢起伏明顯，大盤於震盪中上漲2.66%；觀察規模超過百億元的台股ETF近月表現，前十強都繳出正報酬，其中又以主動式ETF表現最佳。

群益投信台股主動式ETF研究團隊表示，隨市場仍持續關注美國關稅政策是否再有新的變化，以及後續聯準會貨幣政策動向，於市場訊息交錯下，台股波動難免，操作上也更宜著重選股與彈性調整持股內容，於此投資環境中，主動式台股ETF正是投資人可多加運用的工具，透過經理人與研究團隊挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求創造超額報酬的機會，也能因應不同市況，更快的調整投資組合來應對。

近月漲幅9.1%居冠的主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，台股自4月9日美國暫緩對等關稅後，走勢呈現驚驚漲格局，但股市來到高位加上市場不確定性猶存，部分資金選擇獲利了結，短期大盤維持在區間整理的可能性偏大。

不過，整體來看，基於AI需求仍強勁，全球主要CSP大廠上調資本支出，加上AI所需GPU持續改款推動規格升級商機，台廠仍可望持續受惠。

投資操作上宜選股不選市，可聚焦於「高成長低本益比」及「低本益比高殖利率」相關個股。產業布局，電子包括先進製程、半導體材料、IC設計、低軌道衛星等仍可持續留意；非電可留意金融科技、營建、生技、運動休閒等區塊表現。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，台灣是全球科技鏈重要基地，投資聚焦台積電、鴻海、台達電等具市值與獲利優勢的科技龍頭，具備長期成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。