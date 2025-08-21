快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

非投等債不等同垃圾債！中信投信提三大理由 降息前布局掌握投資良機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
今年第2季已公布財報非投等債企業息稅折舊攤銷前利潤擊敗預期比率
今年第2季已公布財報非投等債企業息稅折舊攤銷前利潤擊敗預期比率

在高利率環境下，非投資等級債券因殖利率具優勢，相對吸引投資人目光，然而也有不少投資人擔心違約風險過高而卻步。不過，中國信託投信提出三大理由，指出藉由專業投資團隊主動操作，透過分散投資與信評結構掌握，非投資等級債的風險其實相對可控，且具備長期收益潛力，成為投資人尋求穩健投資管道的優質選擇。

中國信託投信推出全台首檔非投等債主動式ETF—中信價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D），即將於8月26日至8月29日展開募集。00981D經理人陳昱彰表示，很多投資人對非投等債存有刻板印象，就是「垃圾債」，但今日的非投等債與過往的垃圾債已不可同日而語。

陳昱彰指出，根據標普全球統計顯示，1981年至2024年間，全球公司各評級違約事件多集中於CCC／C級公司，BB級長期平均違約率僅0.56%。目前台灣掛牌非投等債ETF大多集中於BB與B級，極少配置CCC／C級，高風險曝險有限。

其次，根據彭博統計，B級以上公司平均需五至七年以上，才可能走向違約，違約路徑平緩，主動式ETF的基金經理人，可在信用惡化初期即調整投組、汰換高風險債券，降低潛在損失。

第三，陳昱彰指出，經過壓力測試，以2008、2009年的金融海嘯期間，與2020年的新冠肺炎疫情等極端衰退情境下，非投等債ETF違約率最高僅約8.7%，顯示透過分散配置與多檔債券組合，也能有效稀釋單一債券違約的影響。

觀察今年非投等債企業表現，陳昱彰指出，第2季財報至今，約略有三分之一非投等債企業已發布財報，以已公布財報之非投等債企業來看，不僅息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）創近五季新高，且擊敗預期比率遠遠超過未達標家數，差距高達五倍（詳表一）。且今年以來非投等債違約率約為1.37%，遠低於過去25年來平均約3.4%。低違約率加上第2季亮眼財報，凸顯出非投等債的扎實營運基本面。

陳昱彰表示，美國日前公布7月非農數據僅新增7.3萬人，且5、6月數據因政府裁員下修，整體就業趨勢呈現疲軟，市場目前對於9月聯準會降1碼機率與一個月前相較明顯提升，且聯準會7月開會有二位理事支持降息，近期又有一位理事也站在支持降息的立場，強化聯準會9月降息的可能性。回顧過去兩次降息循環，非投等債對於降息利多的反應相對公債、投等債更有感，此時正是布局非投等債ETF的良機。

此外，陳昱彰指出，目前美元指數位處相對低檔區，投資人此時布局美元計價的00981D，倘若未來美元回升，可望獲得額外匯兌利益，進而享有提升總報酬率的機會。此外，長期持有非投等債，亦可有效緩衝利率波動所帶來的價格風險。

中國信託投信表示，00981D透過三大策略主動出擊，搶占投資先機。首先是把握高殖利率時點進場；其次是挖掘「墮落天使」債券的超賣機會，也就是趁債券遭降評、短線超賣狀況出現時加碼優質企業債；最後更精選同發行人中票息率較佳的債券標的。透過上述靈活操作，把握獲取資本利得的機會。

中國信託投信表示，00981D發行價為10元，採月配息機制。透過專業的主動管理，能因應景氣變化動態調整，聚焦關鍵信評，在收益與風險之間取得更佳平衡。00981D的推出，不僅填補市場上主動式債券ETF產品的空缺，更可望成為追求現金流，及偏好波動較股票小、且小額起步的投資人長期投資選項。

中信價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D）小檔案
中信價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D）小檔案

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 中國信託

延伸閱讀

配息穩＋費用低！00945B年化殖利率近8％…穩居第一 00741B、00710B收益差在哪？

挪威主權基金加持的CPO股─波若威

科技巨頭一樣有但多了債券防護！00980T掛牌遇亂流抗跌性優於00757

施壓降息出新招？川普要求Fed理事庫克辭職

相關新聞

金融股領息轉買00757、00924展望市值型！真星華：00919預計10月建倉完畢

華南金、合庫金於8／13除權息，出清零股收回資金，9月領到配股留作明年領紀念品之用。這筆資金拿來買1張00924、100股00757，當前庫存前者2張、後者1張，「站穩高股息、展望市值型」是接下來的方針。

台股從創高到單日大跌700點…不爽也沒辦法？美國主導國際局勢！00950B成唯一A級債殖利率破6％

美國總統川普日前在白宮同時會見澤倫斯基與多位歐洲領袖，氣氛雖然比年初緊張對峙時緩和許多，但會後依舊缺乏具體承諾。這種「和樂融融，但成果有限」的場面，再次凸顯一個現實：國際局勢仍由美國主導，不管市場開不

一次參與美國50大企業成長動能 貝萊德投信宣布009813將開募

貝萊德投信今天宣布，全新ETF產品「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（基金之配息來源可能為收益平準金...

00981A、00982A比0050更好？稀飯：賺多但也有腰斬危機、短線長期追求不同

最近很多人問我：「主動式ETF是不是比傳統被動式更好？」、「長期投資不是選主動式ETF更好嗎？」我的答案是：不一定，這要看你的投資目標。 主動式ETF這3個多月的確很亮眼，因爲當初成立的時候再低基期，且大盤在漲，它們追求的就是「超額報酬」。但也要留意，像00981A、00982A這類ETF，現階段多半重押在熱門、強勢股上，像是奇鈜、台光電、川湖等等，一旦市場或產業走勢不如預期，跌幅可能比你想像更兇，腰斬也不是不可能。 所以，回到兩個核心問題：你有沒有把「追求超額報酬」設為長期目標？你有沒有心理準備承受回檔時的劇烈波動？

台股大跌700點！00878成交量衝16萬張 網：跌才是撿便宜好時機

台股20日受美股科技股重挫拖累，單日大跌逾700點，市場再度陷入恐慌。不過，在盤面震盪時，反而引發投資人聚焦「高股息ETF是不是最佳進場點」。 觀察數據，持股台積電比重超過三成的ETF，昨日跌幅

配息穩＋費用低！00945B年化殖利率近8％…穩居第一 00741B、00710B收益差在哪？

隨著高股息ETF配息趨緩，不少投資人開始將目光轉向債券市場。根據統計，無論是美國公債、投資等級債或非投資等級債，近來都出現價格反彈，其中「非投資等級債ETF」因收益率更高，成為市場焦點。 根據最新資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。