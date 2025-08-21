非投等債不等同垃圾債！中信投信提三大理由 降息前布局掌握投資良機

在高利率環境下，非投資等級債券因殖利率具優勢，相對吸引投資人目光，然而也有不少投資人擔心違約風險過高而卻步。不過，中國信託投信提出三大理由，指出藉由專業投資團隊主動操作，透過分散投資與信評結構掌握，非投資等級債的風險其實相對可控，且具備長期收益潛力，成為投資人尋求穩健投資管道的優質選擇。

中國信託投信推出全台首檔非投等債主動式ETF—中信價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D），即將於8月26日至8月29日展開募集。00981D經理人陳昱彰表示，很多投資人對非投等債存有刻板印象，就是「垃圾債」，但今日的非投等債與過往的垃圾債已不可同日而語。

陳昱彰指出，根據標普全球統計顯示，1981年至2024年間，全球公司各評級違約事件多集中於CCC／C級公司，BB級長期平均違約率僅0.56%。目前台灣掛牌非投等債ETF大多集中於BB與B級，極少配置CCC／C級，高風險曝險有限。

其次，根據彭博統計，B級以上公司平均需五至七年以上，才可能走向違約，違約路徑平緩，主動式ETF的基金經理人，可在信用惡化初期即調整投組、汰換高風險債券，降低潛在損失。

第三，陳昱彰指出，經過壓力測試，以2008、2009年的金融海嘯期間，與2020年的新冠肺炎疫情等極端衰退情境下，非投等債ETF違約率最高僅約8.7%，顯示透過分散配置與多檔債券組合，也能有效稀釋單一債券違約的影響。

觀察今年非投等債企業表現，陳昱彰指出，第2季財報至今，約略有三分之一非投等債企業已發布財報，以已公布財報之非投等債企業來看，不僅息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）創近五季新高，且擊敗預期比率遠遠超過未達標家數，差距高達五倍（詳表一）。且今年以來非投等債違約率約為1.37%，遠低於過去25年來平均約3.4%。低違約率加上第2季亮眼財報，凸顯出非投等債的扎實營運基本面。

陳昱彰表示，美國日前公布7月非農數據僅新增7.3萬人，且5、6月數據因政府裁員下修，整體就業趨勢呈現疲軟，市場目前對於9月聯準會降1碼機率與一個月前相較明顯提升，且聯準會7月開會有二位理事支持降息，近期又有一位理事也站在支持降息的立場，強化聯準會9月降息的可能性。回顧過去兩次降息循環，非投等債對於降息利多的反應相對公債、投等債更有感，此時正是布局非投等債ETF的良機。

此外，陳昱彰指出，目前美元指數位處相對低檔區，投資人此時布局美元計價的00981D，倘若未來美元回升，可望獲得額外匯兌利益，進而享有提升總報酬率的機會。此外，長期持有非投等債，亦可有效緩衝利率波動所帶來的價格風險。

中國信託投信表示，00981D透過三大策略主動出擊，搶占投資先機。首先是把握高殖利率時點進場；其次是挖掘「墮落天使」債券的超賣機會，也就是趁債券遭降評、短線超賣狀況出現時加碼優質企業債；最後更精選同發行人中票息率較佳的債券標的。透過上述靈活操作，把握獲取資本利得的機會。

中國信託投信表示，00981D發行價為10元，採月配息機制。透過專業的主動管理，能因應景氣變化動態調整，聚焦關鍵信評，在收益與風險之間取得更佳平衡。00981D的推出，不僅填補市場上主動式債券ETF產品的空缺，更可望成為追求現金流，及偏好波動較股票小、且小額起步的投資人長期投資選項。 中信價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D）小檔案

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。